https://sputnikarabic.ae/20231126/رئيس-سيراليون-يعلن-إعتقال-معظم-المسؤولين-عن-الهجوم-على-مخزن-أسلحة-للجيش-بالعاصمة-1083510585.html
رئيس سيراليون يعلن إعتقال "معظم" المسؤولين عن الهجوم على مخزن أسلحة للجيش بالعاصمة
رئيس سيراليون يعلن إعتقال "معظم" المسؤولين عن الهجوم على مخزن أسلحة للجيش بالعاصمة
أكد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن اعتقلت معظم قادة الهجوم على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون أمس الأحد، مضيفا أن العمليات... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T23:54+0000
2023-11-26T23:54+0000
2023-11-26T23:54+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن الرئيس قوله "تم إلقاء القبض على معظم القادة والعمليات الأمنية والتحقيقات مستمرة".وفرضت حكومة سيراليون أمس الأحد حظر التجول في عموم البلاد، عقب محاولة بعض الأفراد الهجوم على ثكنات عسكرية واقتحام مخازن أسلحة في العاصمة فريتاون.وأُعيد انتخاب جوليوس مادا بيو، رئيسا للبلاد في حزيران/ يونيو الماضي، بحصوله على 56.17% من الأصوات، وهي نسبة أعلى بقليل من عتبة الـ55% اللازمة لتجنب دورة انتخابية ثانية.وانتقدت المعارضة والمراقبون الدوليون الانتخابات، مؤكدين وجود "تضارب إحصائي" بين النتائج الأولية والنهائية.واتهم بيو، الولايات المتحدة بممارسة ضغوط عليه لكي يمنع عملية إحصاء الأصوات بالانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/ حزيران.وقال في كلمة ألقاها في الجامعة الأمريكية في واشنطن، إنه عندما حان وقت إعلان نتائج الانتخابات بدأت المشاكل، مضيفًا أن "المفوضية الوطنية للانتخابات جمعت البيانات وأجرت حساباتها وهنا، طلبت منّي الولايات المتحدة منع (المفوضية) من إعلان النتائج، لذلك لا أعرف من ذا الذي يتهم من بالتدخل".وأكد الرئيس السيراليوني رفضه لتنفيذ مطالب واشنطن، قائلًا: "لم يسبق لي أن اتّصلت بهذه المؤسسة (المفوضية) وأخبرتهم أني لن أفعل ذلك الآن"، مؤكّداً أنّه يحترم "استقلالية" هذه الهيئة.
https://sputnikarabic.ae/20231126/حكومة-سيراليون-تفرض-حظر-تجول-في-عموم-البلاد-بعد-صد-هجوم-على-ثكنات-عسكرية-1083490934.html
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سيراليون, أخبار سيراليون, العالم, أخبار العالم الآن
سيراليون, أخبار سيراليون, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس سيراليون يعلن إعتقال "معظم" المسؤولين عن الهجوم على مخزن أسلحة للجيش بالعاصمة
أكد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن اعتقلت معظم قادة الهجوم على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون أمس الأحد، مضيفا أن العمليات الأمنية والتحقيقات مستمرة.
موسكو - سبوتنيك
. ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن الرئيس قوله "تم إلقاء القبض على معظم القادة والعمليات الأمنية والتحقيقات مستمرة".
وفرضت حكومة سيراليون أمس الأحد حظر التجول في عموم البلاد، عقب محاولة بعض الأفراد الهجوم على ثكنات عسكرية واقتحام مخازن أسلحة في العاصمة فريتاون.
وأُعيد انتخاب جوليوس مادا بيو، رئيسا للبلاد
في حزيران/ يونيو الماضي، بحصوله على 56.17% من الأصوات، وهي نسبة أعلى بقليل من عتبة الـ55% اللازمة لتجنب دورة انتخابية ثانية.
وانتقدت المعارضة والمراقبون الدوليون الانتخابات، مؤكدين وجود "تضارب إحصائي" بين النتائج الأولية والنهائية.
واتهم بيو، الولايات المتحدة بممارسة ضغوط عليه لكي يمنع عملية إحصاء الأصوات بالانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/ حزيران.
وقال في كلمة ألقاها في الجامعة الأمريكية في واشنطن، إنه عندما حان وقت إعلان نتائج الانتخابات بدأت المشاكل، مضيفًا أن "المفوضية الوطنية للانتخابات جمعت البيانات وأجرت حساباتها وهنا، طلبت منّي الولايات المتحدة منع (المفوضية) من إعلان النتائج، لذلك لا أعرف من ذا الذي يتهم من بالتدخل".
وأكد الرئيس السيراليوني رفضه لتنفيذ مطالب واشنطن، قائلًا: "لم يسبق لي أن اتّصلت بهذه المؤسسة (المفوضية) وأخبرتهم أني لن أفعل ذلك الآن"، مؤكّداً أنّه يحترم "استقلالية" هذه الهيئة.