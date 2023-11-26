https://sputnikarabic.ae/20231126/شكري-وبلينكن-يؤكدان-التغلب-على-أية-معوقات-قد-تهدد-استكمال-اتفاق-الهدنة-في-غزة-1083505817.html

شكري وبلينكن يؤكدان التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة في غزة

شكري وبلينكن يؤكدان التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة في غزة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة في غزة بين الجانبين... 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T16:45+0000

2023-11-26T16:45+0000

2023-11-26T16:45+0000

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وذكرت الخارجية المصرية، في بيان أن "وزير الخارجية تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة تناولا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة".وبحسب البيان فقد أكد الجانبان "على أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال الاتفاق"، كما شدد شكري "على ضرورة البناء على هذه الهدنة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار".من جانبه، أشاد وزير الخارجية الأمريكي بالجهود المصرية في احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، والتعاون الوثيق للوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة.وتوصلت إسرائيل وحماس، بوساطة قطر، يوم الأربعاء، إلى أول اتفاق واسع النطاق منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، واتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين بينهما.وصرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، اليوم الخميس، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا، الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام. ويشمل الاتفاق أيضًا الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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