https://sputnikarabic.ae/20231126/شكري-وبلينكن-يؤكدان-التغلب-على-أية-معوقات-قد-تهدد-استكمال-اتفاق-الهدنة-في-غزة-1083505817.html
شكري وبلينكن يؤكدان التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة في غزة
شكري وبلينكن يؤكدان التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة في غزة
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة في غزة بين الجانبين... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T16:45+0000
2023-11-26T16:45+0000
2023-11-26T16:45+0000
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وذكرت الخارجية المصرية، في بيان أن "وزير الخارجية تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة تناولا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة".وبحسب البيان فقد أكد الجانبان "على أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال الاتفاق"، كما شدد شكري "على ضرورة البناء على هذه الهدنة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار".من جانبه، أشاد وزير الخارجية الأمريكي بالجهود المصرية في احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، والتعاون الوثيق للوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة.وتوصلت إسرائيل وحماس، بوساطة قطر، يوم الأربعاء، إلى أول اتفاق واسع النطاق منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، واتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين بينهما.وصرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، اليوم الخميس، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا، الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام. ويشمل الاتفاق أيضًا الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231123/كتائب-القسام-جاهزون-للاستمرار-في-المواجهة-والتصدي-للعدو-مهما-بلغت-مدة-العدوان-ومداه-1083423345.html
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أخبار فلسطين اليوم, مصر, العالم العربي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, مصر, العالم العربي, إسرائيل
شكري وبلينكن يؤكدان التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة في غزة
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة في غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان أن "وزير الخارجية تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة تناولا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة".
وأشارت الخارجية، إلى أن الوزيرين بحثا الجهود المبذولة لاحتواء أزمة قطاع غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع خلال فترة الهدنة.
وبحسب البيان فقد أكد الجانبان "على أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال الاتفاق"، كما شدد شكري "على ضرورة البناء على هذه الهدنة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار".
وشدد الوزيران أيضا "على أهمية استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بشأن مختلف جوانب الأزمة، والعمل سوياً لاستعادة الاستقرار في المنطقة من خلال الدفع نحو إيجاد حل سياسي مستدام للقضية الفلسطينية استناداً إلى حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية".
من جانبه، أشاد وزير الخارجية الأمريكي بالجهود المصرية في احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، والتعاون الوثيق للوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة.
وتوصلت إسرائيل وحماس، بوساطة قطر، يوم الأربعاء، إلى أول اتفاق واسع النطاق منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول،
واتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين بينهما.
وصرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، اليوم الخميس، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا، الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.
وفي وقت سابق أعلنت حركة حماس، في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".
وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام. ويشمل الاتفاق أيضًا الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.