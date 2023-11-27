https://sputnikarabic.ae/20231127/أنصار-الله-تفند-رواية-أمريكا-حول-تحرير-سفينة-تجارية-1083529351.html
"أنصار الله" تفند رواية أمريكا حول تحرير سفينة تجارية
"أنصار الله" تفند رواية أمريكا حول تحرير سفينة تجارية
أفاد القيادي عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، محمد البخيتي، بأن الولايات المتحدة اختلقت مسرحية إنقاذ السفينية من أيدي مسلحين في خليج عدن. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T15:09+0000
2023-11-27T15:09+0000
2023-11-27T15:09+0000
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104332/06/1043320693_0:114:2737:1653_1920x0_80_0_0_96cd81bc769fa18ba532da7c3c530159.jpg
وقال البخيتي: "من أجل التغطية على عجزها العسكري وانحطاطها الأخلاقي لدعمها جرائم الكيان في غزة وبهدف رفع معنويات أفراد بحريتها المنهارة قامت أمريكا باختلاق قصة إنقاذ سفينة تجارية من أيدي مسلحين في خليج عدن".وأضاف: "مكان وجود السفينة كما هو وارد في القصة غير مناسب لاحتجازها". وأشار إلى أنه لا يتم استهداف إلا السفن التابعة للكيان الصهيوني ونحذّر بقية الدول من مغبة اعتراض قواتنا المسلحة".وأوضح البخيتي بأن مكان السفينة، في إشارة إلى المنطقة التي تتمركز فيها قوات أمريكية ومن حلفائها في خليج عدن، غير مناسب لاحتجاز السفينة في إشارة إلى أن صنعاء لم تحتجز السفينة نظرا لتواجدها تحت نطاق الحماية الأمريكية والمناطق البعيدة عن سيطرتها.ويوم أمس الأحد، أفادت تقارير بتعرض السفينة "سنترال بارك" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، إلى عملية اختطاف نفذها زورقان يحملان 8 مسلحين، على بعد 53 ميلاً بحرياً من الساحل اليمني.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية التي تأتي بعد أيام، من إعلان جماعة "أنصار الله" الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي، خلال مرورها في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، "تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231126/البحرية-الأمريكية-تسيطر-على-ناقلة-تعرضت-للاختطاف-قبالة-خليج-عدن-1083510438.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104332/06/1043320693_190:0:2545:1766_1920x0_80_0_0_c61144631968a5149f756154f04464c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"أنصار الله" تفند رواية أمريكا حول تحرير سفينة تجارية
أفاد القيادي عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، محمد البخيتي، بأن الولايات المتحدة اختلقت مسرحية إنقاذ السفينية من أيدي مسلحين في خليج عدن.
وقال البخيتي: "من أجل التغطية على عجزها العسكري وانحطاطها الأخلاقي لدعمها جرائم الكيان في غزة وبهدف رفع معنويات أفراد بحريتها المنهارة قامت أمريكا باختلاق قصة إنقاذ سفينة تجارية من أيدي مسلحين في خليج عدن".
وأضاف: "مكان وجود السفينة كما هو وارد في القصة غير مناسب لاحتجازها". وأشار إلى أنه لا يتم استهداف إلا السفن التابعة للكيان الصهيوني ونحذّر بقية الدول من مغبة اعتراض قواتنا المسلحة".
وأوضح البخيتي بأن مكان السفينة، في إشارة إلى المنطقة التي تتمركز فيها قوات أمريكية ومن حلفائها في خليج عدن، غير مناسب لاحتجاز السفينة في إشارة إلى أن صنعاء لم تحتجز السفينة نظرا لتواجدها تحت نطاق الحماية الأمريكية والمناطق البعيدة عن سيطرتها.
ويوم أمس الأحد، أفادت تقارير بتعرض السفينة "سنترال بارك" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، إلى عملية اختطاف نفذها زورقان يحملان 8 مسلحين، على بعد 53 ميلاً بحرياً من الساحل اليمني.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية التي تأتي بعد أيام، من إعلان جماعة "أنصار الله" الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي
، خلال مرورها في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، "تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".
وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.