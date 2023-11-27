https://sputnikarabic.ae/20231127/إعلام-تسيركون-الروسي-قادر-على-تدمير-حاملة-طائرات-نووية-بضربة-واحدة-1083513967.html
إعلام: "تسيركون" الروسي قادر على تدمير حاملة طائرات نووية بضربة واحدة
إعلام: "تسيركون" الروسي قادر على تدمير حاملة طائرات نووية بضربة واحدة
كتبت البوابة الصينية "سوهو" عن خصائص الصاروخ الروسي "تسيركون" الفرط صوتي الذي يطلق من السفن. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T08:23+0000
2023-11-27T08:23+0000
2023-11-27T08:23+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وأشارت البوابة إلى أن الصاروخ أسرع من الصوت وقادرعلى تدمير حاملات طائرات نووية أمريكية بدقة عالية.وأضافت البوابة أن "تسيركون" هو أول نظام صاروخي بحري أسرع من الصوت في روسيا. ويمكن إطلاقه من الفرقاطات والطرادات والغواصات، ويصل مداه الأقصى إلى ألف كيلومتر. يمكن للصاروخ أن يحلق بسرعة أكبر بعدة مرات من سرعة الصوت، ومن الصعب على أنظمة الدفاع الصاروخي أو الدفاع الجوي الحالية اعتراضه.ولفتت البوابة الانتباه إلى أنه يتم توجيه الصواريخ باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك الأقمار الصناعية والرادارات وأشعة الليزر. يمكن للصواريخ أن تلتصق بالأهداف باستخدام أجهزة استشعار حرارية مجهزة وتكتشف تلقائيًا الأجسام ذات درجة الحرارة المرتفعة.ونجحت روسيا مراراً وتكراراً في اختبار نظام الصواريخ "تسيركون"، ففي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم إطلاقه إلى البحر الأبيض المتوسط من الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، ونجح في إصابة هدف في بحر بارنتس. وكان متوسط سرعة الصاروخ عند الإطلاق 1.6 كيلومتر في الثانية أو 5700 كيلومتر في الساعة. الحد الأقصى لارتفاع الصاروخ هو 28 كيلومترًا، ومدة الرحلة 4.5 دقيقة.ودخل الصاروخ خدمة البحرية الروسية بعد الانتهاء من اختباره.
https://sputnikarabic.ae/20230905/الفرقاطة-أدميرال-غورشكوف-حاملة-صواريخ-تسيركون-تجري-تدريبات-في-المحيط-الأطلسي-1080718491.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
إعلام: "تسيركون" الروسي قادر على تدمير حاملة طائرات نووية بضربة واحدة
كتبت البوابة الصينية "سوهو" عن خصائص الصاروخ الروسي "تسيركون" الفرط صوتي الذي يطلق من السفن.
وأشارت البوابة إلى أن الصاروخ أسرع من الصوت وقادرعلى تدمير حاملات طائرات نووية أمريكية بدقة عالية.
وأضافت البوابة أن "تسيركون" هو أول نظام صاروخي بحري أسرع من الصوت في روسيا. ويمكن إطلاقه من الفرقاطات والطرادات والغواصات، ويصل مداه الأقصى إلى ألف كيلومتر. يمكن للصاروخ أن يحلق بسرعة أكبر بعدة مرات من سرعة الصوت، ومن الصعب على أنظمة الدفاع الصاروخي أو الدفاع الجوي الحالية اعتراضه.
ولفتت البوابة الانتباه إلى أنه
يتم توجيه الصواريخ باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك الأقمار الصناعية والرادارات وأشعة الليزر. يمكن للصواريخ أن تلتصق بالأهداف باستخدام أجهزة استشعار حرارية مجهزة وتكتشف تلقائيًا الأجسام ذات درجة الحرارة المرتفعة.
ونجحت روسيا مراراً وتكراراً في اختبار نظام الصواريخ "تسيركون"، ففي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم إطلاقه إلى البحر الأبيض المتوسط من الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، ونجح في إصابة هدف في بحر بارنتس. وكان متوسط سرعة الصاروخ عند الإطلاق 1.6 كيلومتر في الثانية أو 5700 كيلومتر في الساعة. الحد الأقصى لارتفاع الصاروخ هو 28 كيلومترًا، ومدة الرحلة 4.5 دقيقة.
ودخل الصاروخ خدمة البحرية الروسية بعد الانتهاء من اختباره.