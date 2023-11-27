https://sputnikarabic.ae/20231127/الخارجية-القطرية-تم-الاتفاق-على-تمديد-الهدنة-في-قطاع-غزة-ليومين-آخرين--1083531694.html
"حركة حماس" تعلن عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية
"حركة حماس" تعلن عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية
أعلنت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، عن تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T16:25+0000
2023-11-27T16:25+0000
2023-11-27T16:33+0000
غزة
قطاع غزة
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وجاء في بيان الحركة، اليوم الاثنين: "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس انه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
"حركة حماس" تعلن عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية
16:25 GMT 27.11.2023 (تم التحديث: 16:33 GMT 27.11.2023)
يتبع
أعلنت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، عن تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية.
وجاء في بيان الحركة، اليوم الاثنين: "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس انه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".