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"حركة حماس" تعلن عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية
https://sputnikarabic.ae/20231127/الخارجية-القطرية-تم-الاتفاق-على-تمديد-الهدنة-في-قطاع-غزة-ليومين-آخرين--1083531694.html
"حركة حماس" تعلن عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية
"حركة حماس" تعلن عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية
أعلنت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، عن تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T16:25+0000
2023-11-27T16:33+0000
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وجاء في بيان الحركة، اليوم الاثنين: "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس انه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

"حركة حماس" تعلن عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية

16:25 GMT 27.11.2023 (تم التحديث: 16:33 GMT 27.11.2023)
© AP Photo / Adel Hanaحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فبراير 2020
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
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أعلنت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، عن تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية.
وجاء في بيان الحركة، اليوم الاثنين: "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس انه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".
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