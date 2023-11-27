https://sputnikarabic.ae/20231127/بوريل-من-غير-المنطقي-تقديم-مساعدات-إنسانية-لشخص-سيقتل-في-اليوم-التالي-1083531005.html

بوريل: من غير المنطقي تقديم مساعدات إنسانية لشخص سيقتل في اليوم التالي

بوريل: من غير المنطقي تقديم مساعدات إنسانية لشخص سيقتل في اليوم التالي

صرح جوزيب بوريل، منسق الشؤون الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، أنه "من غير المجدي تقديم المساعدات الإنسانية لأولئك الذين سيقتلون غدا، لذلك دعا إلى اتخاذ خطوات... 27.11.2023, سبوتنيك عربي

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وذكر بوريل لوسائل إعلام برفقة وزيري خارجية إسبانيا والأردن خوسيه مانويل ألباريز وأيمن الصفدي: "يجب أن نخفف معاناة المدنيين، ولهذا نحتاج إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية، لكن ليس من المنطقي تقديم الطعام لشخص سيُقتل في اليوم التالي".وفي سياق متصل، قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم الإثنين، إن جهود القاهرة والدوحة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، يمكن أن تقود للإفراج عن 20 محتجزا إٍسرائيليا لدى "حماس" مقابل الإفراج عن 60 أسيرا فلسطينيا، إذا تم تمديدها.وتابع: "هناك احتمال كبير بأن يتم تمديد الهدنة بين إسرائيل و"حماس" لمدة يومين إضافيين"، حسبما ذكرت قناة "القاهرة - 24" الإخبارية، اليوم الاثنين، مشيرةً إلى أنه ربما يكون هناك اتفاق وشيك للتمديد.وأفرجت "حماس" خلال أول ثلاثة أيام من الهدنة، عن 40 إسرائيليا و18 أجنبيا، فيما أفرجت إسرائيل عن 117 أسيرة وأسيرا فلسطينيا خلال المدة ذاتها.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي راح ضحيتها من الفلسطينيين نحو 15 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، مقابل نحو 1500 قتيل من الإسرائيليين، سقطوا خلال عملية "طوفان الأقصى".

https://sputnikarabic.ae/20231127/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-تمديد-الهدنة-بات-سيناريو-مرجحا-ومستعدون-للعودة-إلى-المعارك--1083518830.html

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العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار الاتحاد الأوروبي