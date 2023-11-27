https://sputnikarabic.ae/20231127/السعودية-تدرس-إنشاء-أول-منطقة-اقتصادية-حرة-مع-العراق-1083517291.html

السعودية تدرس إنشاء أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق

السعودية تدرس إنشاء أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن بلاده تدرس إنشاء أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، ‏وذلك في المنطقة الحدودية في عرعر.‏ 27.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-27T09:48+0000

2023-11-27T09:48+0000

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وقال في تصريحات له، أمس الأحد، خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، إنه يأمل أن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر، هي أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة من دون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.ويمثّل منفذ عرعر البري في منطقة الحدود الشمالية، إحدى بوابات الحركة التجارية بين السعودية والعراق خلال العامين الماضيين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري البري خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 913.1 مليون ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وفي الربع الأول من عام 2023، نمت حركة التجارة خلال شهر مارس/ آذار إلى نحو 381 مليون ريال، بعد أن كان نحو 305 ملايين ريال في يناير/ كانون الثاني، وبلغت صادرات السعودية للعراق نحو 372.4 مليون ريال في مارس، بعد أن كانت نحو 294 مليون ريال في يناير، أما واردات المملكة من العراق، فقد تراجعت من 11.5 مليون ريال في يناير إلى نحو 8.6 ملايين ريال في مارس.وتتمثّل السلع التي صدّرتها المملكة العربية السعودية للعراق، الأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق والألبان والبيض والمنتجات الحيوانية للأكل والمنتجات المعدنية، بينما تستورد السعودية من العراق سلعا، هي الألومنيوم ومصنوعاته، وصمغ وعصارات نباتية، والسكر ومصنوعاته السكرية والنحاس ومصنوعاته.

https://sputnikarabic.ae/20230719/وزير-النفط-العراقي-يرحب-بالشركات-السعودية-1079226898.html

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