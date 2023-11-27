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https://sputnikarabic.ae/20231127/الشيوخ-الأمريكي-يعلن-موعد-التصويت-على-طلبات-بايدن-لتقديم-المساعدة-لأوكرانيا-وإسرائيل-1083511344.html
الشيوخ الأمريكي يعلن موعد التصويت على طلبات بايدن لتقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل
الشيوخ الأمريكي يعلن موعد التصويت على طلبات بايدن لتقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل
أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن المجلس سيصوت في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول على حزمة طلبات من الرئيس جو بايدن لتقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T03:16+0000
2023-11-27T03:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مجلس الشيوخ الأمريكي
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موسكو- سبوتنيك. وقال شومر في رسالة نشرها زملائه أعضاء الحزب الديمقراطي: "أنوي تسليم حزمة المساعدة الرئاسية الإضافية للأمن الداخلي في الرابع من ديسمبر".وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن النظر في مشروع القانون واعتماده يعد "أحد أهم المهام التي يجب على أعضاء الكونغرس معالجتها".وأضاف زعيم الديمقراطيين في المجلس أن "أولويات الأمن القومي هذه مترابطة وتتطلب عملا من الحزبين في الكونغرس".وكان مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية قد صوت، في وقت سابق، على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة.وبدوره، صرح بايدن بأنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.
https://sputnikarabic.ae/20231117/بايدن-يوقع-قانون-تمويل-حكومي-لا-يتضمن-مساعدات-لأوكرانيا-وإسرائيل-1083228024.html
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مجلس الشيوخ الأمريكي, إسرائيل, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
مجلس الشيوخ الأمريكي, إسرائيل, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الشيوخ الأمريكي يعلن موعد التصويت على طلبات بايدن لتقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل

03:16 GMT 27.11.2023
© Fotolia / Garyواشنطن
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Fotolia / Gary
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أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن المجلس سيصوت في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول على حزمة طلبات من الرئيس جو بايدن لتقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل وأهداف أخرى تتعلق "بالأمن القومي".
موسكو- سبوتنيك. وقال شومر في رسالة نشرها زملائه أعضاء الحزب الديمقراطي: "أنوي تسليم حزمة المساعدة الرئاسية الإضافية للأمن الداخلي في الرابع من ديسمبر".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
بايدن يوقع قانون تمويل حكومي لا يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
17 نوفمبر, 08:46 GMT
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن النظر في مشروع القانون واعتماده يعد "أحد أهم المهام التي يجب على أعضاء الكونغرس معالجتها".
وأضاف زعيم الديمقراطيين في المجلس أن "أولويات الأمن القومي هذه مترابطة وتتطلب عملا من الحزبين في الكونغرس".
وكان مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية قد صوت، في وقت سابق، على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة.
وبدوره، صرح بايدن بأنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.
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