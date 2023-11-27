https://sputnikarabic.ae/20231127/الطيران-الروسي-يدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-خيرسون-1083511520.html
الطيران الروسي يدمر معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون
الطيران الروسي يدمر معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرات مقاتلة من طراز"سو-34" الروسية دمرت معاقل وأفراد عسكريين ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T04:00+0000
2023-11-27T04:00+0000
2023-11-27T04:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الطيران الروسي
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104273/34/1042733435_0:82:2089:1257_1920x0_80_0_0_3deb8df8ad6dfb193e84c6577ce778ea.jpg
وقالت الوزارة في بيان أن: "طواقم مقاتلات سو-34 الروسية يقومون بمهام دوريات عسكرية على مدار الساعة في قواعدهم الجوية خلال العمليات العسكرية الخاصة".وجاء في البيان: "خلال إحدى الطلعات، تم تدمير المعاقل والأفراد والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون باستخدام القنابل الجوية".وقال طيار "سو-34" إن الطواقم حصلت على إحداثيات الهدف، وقامت بإجراء الحسابات اللازمة، وقيمت تضاريس المنطقة، وقامت بالطيران على مسار على ارتفاعات منخفضة للغاية، ثم قامت بالتسارع على مسافة قليلة قبل الوصول إلى الهدف، وألقت قنابلها ثم عادت إلى قاعدتها الجوية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231125/القوات-الروسية-تدمر-مستودعين-أوكرانيين-لسلاح-الطيران-1083467512.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104273/34/1042733435_152:0:1935:1337_1920x0_80_0_0_7e6ddc95f32e5f55d1f8ed2c5bdf9f8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الطيران الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الطيران الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الطيران الروسي يدمر معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرات مقاتلة من طراز"سو-34" الروسية دمرت معاقل وأفراد عسكريين ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون.
وقالت الوزارة في بيان أن: "طواقم مقاتلات سو-34 الروسية يقومون بمهام دوريات عسكرية على مدار الساعة في قواعدهم الجوية خلال العمليات العسكرية الخاصة".
وجاء في البيان: "خلال إحدى الطلعات، تم تدمير المعاقل والأفراد والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون باستخدام القنابل الجوية".
وقال طيار "سو-34" إن الطواقم حصلت على إحداثيات الهدف، وقامت بإجراء الحسابات اللازمة، وقيمت تضاريس المنطقة، وقامت بالطيران على مسار على ارتفاعات منخفضة للغاية، ثم قامت بالتسارع على مسافة قليلة قبل الوصول إلى الهدف، وألقت قنابلها ثم عادت إلى قاعدتها الجوية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.