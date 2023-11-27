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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20231127/الطيران-الروسي-يدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-خيرسون-1083511520.html
الطيران الروسي يدمر معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون
الطيران الروسي يدمر معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرات مقاتلة من طراز"سو-34" الروسية دمرت معاقل وأفراد عسكريين ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T04:00+0000
2023-11-27T04:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الطيران الروسي
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان أن: "طواقم مقاتلات سو-34 الروسية يقومون بمهام دوريات عسكرية على مدار الساعة في قواعدهم الجوية خلال العمليات العسكرية الخاصة".وجاء في البيان: "خلال إحدى الطلعات، تم تدمير المعاقل والأفراد والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون باستخدام القنابل الجوية".وقال طيار "سو-34" إن الطواقم حصلت على إحداثيات الهدف، وقامت بإجراء الحسابات اللازمة، وقيمت تضاريس المنطقة، وقامت بالطيران على مسار على ارتفاعات منخفضة للغاية، ثم قامت بالتسارع على مسافة قليلة قبل الوصول إلى الهدف، وألقت قنابلها ثم عادت إلى قاعدتها الجوية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231125/القوات-الروسية-تدمر-مستودعين-أوكرانيين-لسلاح-الطيران-1083467512.html
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الطيران الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الطيران الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الطيران الروسي يدمر معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون

04:00 GMT 27.11.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور"مقاتلة "سو-34" - معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرات مقاتلة من طراز"سو-34" الروسية دمرت معاقل وأفراد عسكريين ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون.
وقالت الوزارة في بيان أن: "طواقم مقاتلات سو-34 الروسية يقومون بمهام دوريات عسكرية على مدار الساعة في قواعدهم الجوية خلال العمليات العسكرية الخاصة".
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعين أوكرانيين لسلاح الطيران
25 نوفمبر, 11:59 GMT
وجاء في البيان: "خلال إحدى الطلعات، تم تدمير المعاقل والأفراد والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون باستخدام القنابل الجوية".
وقال طيار "سو-34" إن الطواقم حصلت على إحداثيات الهدف، وقامت بإجراء الحسابات اللازمة، وقيمت تضاريس المنطقة، وقامت بالطيران على مسار على ارتفاعات منخفضة للغاية، ثم قامت بالتسارع على مسافة قليلة قبل الوصول إلى الهدف، وألقت قنابلها ثم عادت إلى قاعدتها الجوية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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