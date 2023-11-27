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https://sputnikarabic.ae/20231127/حاملة-الطائرات-أيزنهاور-الأمريكية-تعبر-مضيق-هرمز-لدخول-مياه-الخليج-1083511030.html
القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات "أيزنهاور" عبرت مضيق هرمز لدخول مياه الخليج
القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات "أيزنهاور" عبرت مضيق هرمز لدخول مياه الخليج
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن القوة الضاربة الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "إيزنهاور" عبرت، أمس الأحد، مضيق هرمز إلى مياه الخليج. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T01:06+0000
2023-11-27T01:08+0000
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مضيق هرمز
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة "إكس"، أن القوة الضاربة على متن حاملة الطائرات "أيزنهاور" أكملت عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج.ولفت البيان إلى أن حاملة الطائرات تقوم بدوريات في الخليج لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية ودعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في أنحاء المنطقة.وذكر البيان أن حاملة الطائرات "يو. إس. إس. دوايت أيزنهاور" رافقها طراد الصواريخ الموجهة "يو. إس. إس. فلبين سي" ومدمرتي صواريخ موجهة وفرقاطة فرنسية.وأفاد مصدر عسكري يمني، أمس الأحد، بأن قوة من البحرية الأمريكية تمكنت من تحرير ناقلة "سنترال بارك" وذلك بعد ساعات من تعرضها لعملية اختطاف في المياه الدولية قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن. وأكد المصدر لـ"سبوتنيك" أن "قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية اليمنية، وتمكنت من تحريرها".وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231126/البحرية-الأمريكية-تسيطر-على-ناقلة-تعرضت-للاختطاف-قبالة-خليج-عدن-1083510438.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج , العالم, مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج , العالم, مضيق هرمز

القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات "أيزنهاور" عبرت مضيق هرمز لدخول مياه الخليج

01:06 GMT 27.11.2023 (تم التحديث: 01:08 GMT 27.11.2023)
© AFP 2023 / RAFAEL MARTIEحاملة الطائرات الأمريكية النووية "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"
حاملة الطائرات الأمريكية النووية يو إس إس دوايت دي أيزنهاور - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© AFP 2023 / RAFAEL MARTIE
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن القوة الضاربة الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "إيزنهاور" عبرت، أمس الأحد، مضيق هرمز إلى مياه الخليج.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة "إكس"، أن القوة الضاربة على متن حاملة الطائرات "أيزنهاور" أكملت عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج.
ولفت البيان إلى أن حاملة الطائرات تقوم بدوريات في الخليج لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية ودعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في أنحاء المنطقة.
وذكر البيان أن حاملة الطائرات "يو. إس. إس. دوايت أيزنهاور" رافقها طراد الصواريخ الموجهة "يو. إس. إس. فلبين سي" ومدمرتي صواريخ موجهة وفرقاطة فرنسية.
وأفاد مصدر عسكري يمني، أمس الأحد، بأن قوة من البحرية الأمريكية تمكنت من تحرير ناقلة "سنترال بارك" وذلك بعد ساعات من تعرضها لعملية اختطاف في المياه الدولية قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن.
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
البحرية الأمريكية تسيطر على ناقلة تعرضت للاختطاف قبالة خليج عدن
أمس, 22:45 GMT
وأكد المصدر لـ"سبوتنيك" أن "قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية اليمنية، وتمكنت من تحريرها".
وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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