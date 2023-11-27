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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231127/ضابط-المخابرات-الأمريكية-السابق-نظام-الدفاع-الجوي-باتريوت-في-أوكرانيا-خردة-مكلفة-1083532094.html
ضابط المخابرات الأمريكية السابق: نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا خردة مكلفة
ضابط المخابرات الأمريكية السابق: نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا خردة مكلفة
أفاد ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن نظام صواريخ باتريوت المضاد للطائرات الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، سلاح غير فعال... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T16:59+0000
2023-11-27T16:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "أوكرانيا ليس لديها أي نظام دفاع جوي فعال. والولايات المتحدة ليس لديها أنظمة يمكنها تقديمها، على الرغم من الحديث عن أننا سنقدمها. نحن لا نملكها. لقد قدمنا ​​بالفعل بطارية لنظام الدفاع الجوي باتريوت، والتي تبين أنها خردة وباهظة الثمن".وأشار جونسون أيضا إلى أنه نظرا لقدرة الولايات المتحدة المحدودة على تزويد كييف بالأسلحة اللازمة بالكميات المناسبة، فإن الصورة التكتيكية والاستراتيجية لأوكرانيا تبدو قاتمة.وفي وقت سابق، صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن الصقيع الشديد هذا الشتاء قد يجبر الأوكرانيين على المطالبة بقوة باستقالة فلاديمير زيلينسكي من منصبه.وفي السابق، أظهر الجيش الروسي بالفعل قدرته على هزيمة أنظمة الصواريخ الغربية المضادة للطائرات المقدمة إلى أوكرانيا. وفي شهر مايو، ضربت القوات الجوية الفضائية نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت بصاروخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت. وأشار نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، فإن المدافع المضادة للطائرات المحلية فقط هي القادرة على تدمير صواريخ من هذا النوع اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20231124/ضابط-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عجز-واشنطن-عن-فهم-الوضع-الحقيقي-في-أوكرانيا-1083458524.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط المخابرات الأمريكية السابق: نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا خردة مكلفة

16:59 GMT 27.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن نظام صواريخ باتريوت المضاد للطائرات الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، سلاح غير فعال في أوكرانيا.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "أوكرانيا ليس لديها أي نظام دفاع جوي فعال. والولايات المتحدة ليس لديها أنظمة يمكنها تقديمها، على الرغم من الحديث عن أننا سنقدمها. نحن لا نملكها. لقد قدمنا ​​بالفعل بطارية لنظام الدفاع الجوي باتريوت، والتي تبين أنها خردة وباهظة الثمن".
وأشار جونسون أيضا إلى أنه نظرا لقدرة الولايات المتحدة المحدودة على تزويد كييف بالأسلحة اللازمة بالكميات المناسبة، فإن الصورة التكتيكية والاستراتيجية لأوكرانيا تبدو قاتمة.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط في المخابرات الأمريكية يكشف عجز واشنطن عن فهم الوضع الحقيقي في أوكرانيا
24 نوفمبر, 20:56 GMT
وفي وقت سابق، صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن الصقيع الشديد هذا الشتاء قد يجبر الأوكرانيين على المطالبة بقوة باستقالة فلاديمير زيلينسكي من منصبه.
وفي السابق، أظهر الجيش الروسي بالفعل قدرته على هزيمة أنظمة الصواريخ الغربية المضادة للطائرات المقدمة إلى أوكرانيا.
وفي شهر مايو، ضربت القوات الجوية الفضائية نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت بصاروخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.
وأشار نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، فإن المدافع المضادة للطائرات المحلية فقط هي القادرة على تدمير صواريخ من هذا النوع اليوم.
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