https://sputnikarabic.ae/20231127/ضابط-المخابرات-الأمريكية-السابق-نظام-الدفاع-الجوي-باتريوت-في-أوكرانيا-خردة-مكلفة-1083532094.html

ضابط المخابرات الأمريكية السابق: نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا خردة مكلفة

ضابط المخابرات الأمريكية السابق: نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا خردة مكلفة

أفاد ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن نظام صواريخ باتريوت المضاد للطائرات الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، سلاح غير فعال... 27.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-27T16:59+0000

2023-11-27T16:59+0000

2023-11-27T16:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "أوكرانيا ليس لديها أي نظام دفاع جوي فعال. والولايات المتحدة ليس لديها أنظمة يمكنها تقديمها، على الرغم من الحديث عن أننا سنقدمها. نحن لا نملكها. لقد قدمنا ​​بالفعل بطارية لنظام الدفاع الجوي باتريوت، والتي تبين أنها خردة وباهظة الثمن".وأشار جونسون أيضا إلى أنه نظرا لقدرة الولايات المتحدة المحدودة على تزويد كييف بالأسلحة اللازمة بالكميات المناسبة، فإن الصورة التكتيكية والاستراتيجية لأوكرانيا تبدو قاتمة.وفي وقت سابق، صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن الصقيع الشديد هذا الشتاء قد يجبر الأوكرانيين على المطالبة بقوة باستقالة فلاديمير زيلينسكي من منصبه.وفي السابق، أظهر الجيش الروسي بالفعل قدرته على هزيمة أنظمة الصواريخ الغربية المضادة للطائرات المقدمة إلى أوكرانيا. وفي شهر مايو، ضربت القوات الجوية الفضائية نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت بصاروخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت. وأشار نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، فإن المدافع المضادة للطائرات المحلية فقط هي القادرة على تدمير صواريخ من هذا النوع اليوم.

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