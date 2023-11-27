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https://sputnikarabic.ae/20231127/لافروف-ليس-لدى-روسيا-خطط-غزو-لتخويف-الناس-في-الغرب-1083521592.html
لافروف: ليس لدى روسيا "خطط غزو" لتخويف الناس في الغرب
لافروف: ليس لدى روسيا "خطط غزو" لتخويف الناس في الغرب
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ليس لديها، ولم يكن لديها، ولن يكون لديها خطط عدوانية ضد جيرانها، والتصريحات في الغرب حول هذا الأمر لا تتوافق... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T11:19+0000
2023-11-27T11:19+0000
روسيا
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وفي حديثه في منتدى "قراءات بريماكوف" الدولي، أشار لافروف إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن صرح شخصيًا مرارًا وتكرارًا بأن روسيا سوف تنتصر وتهاجم الدول المجاورة، إذا لم تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا.وشدد الوزير على أن أوستن لا يمكنه إلا أن يتلقى تقييمات من خبراء البنتاغون، بما في ذلك أولئك الذين لا يفهمون ما يحدث في أوكرانيا.وقال الوزير: "روسيا ليس لديها، ولم يكن لديها، ولا يمكن أن يكون لديها أي خطط عدوانية أو أي خطط للغزو".
https://sputnikarabic.ae/20231127/لافروف-روسيا-ستبذل-قصارى-جهدها-لضمان-تعزيز-مكانة-مجموعة-بريكس-دوليا-1083519158.html
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لافروف: ليس لدى روسيا "خطط غزو" لتخويف الناس في الغرب

11:19 GMT 27.11.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ليس لديها، ولم يكن لديها، ولن يكون لديها خطط عدوانية ضد جيرانها، والتصريحات في الغرب حول هذا الأمر لا تتوافق مع الواقع.
وفي حديثه في منتدى "قراءات بريماكوف" الدولي، أشار لافروف إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن صرح شخصيًا مرارًا وتكرارًا بأن روسيا سوف تنتصر وتهاجم الدول المجاورة، إذا لم تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا.
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11:07 GMT
وشدد الوزير على أن أوستن لا يمكنه إلا أن يتلقى تقييمات من خبراء البنتاغون، بما في ذلك أولئك الذين لا يفهمون ما يحدث في أوكرانيا.
وقال الوزير: "روسيا ليس لديها، ولم يكن لديها، ولا يمكن أن يكون لديها أي خطط عدوانية أو أي خطط للغزو".
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