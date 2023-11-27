https://sputnikarabic.ae/20231127/لافروف-ليس-لدى-روسيا-خطط-غزو-لتخويف-الناس-في-الغرب-1083521592.html
لافروف: ليس لدى روسيا "خطط غزو" لتخويف الناس في الغرب
لافروف: ليس لدى روسيا "خطط غزو" لتخويف الناس في الغرب
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ليس لديها، ولم يكن لديها، ولن يكون لديها خطط عدوانية ضد جيرانها، والتصريحات في الغرب حول هذا الأمر لا تتوافق... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T11:19+0000
2023-11-27T11:19+0000
2023-11-27T11:19+0000
روسيا
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وفي حديثه في منتدى "قراءات بريماكوف" الدولي، أشار لافروف إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن صرح شخصيًا مرارًا وتكرارًا بأن روسيا سوف تنتصر وتهاجم الدول المجاورة، إذا لم تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا.وشدد الوزير على أن أوستن لا يمكنه إلا أن يتلقى تقييمات من خبراء البنتاغون، بما في ذلك أولئك الذين لا يفهمون ما يحدث في أوكرانيا.وقال الوزير: "روسيا ليس لديها، ولم يكن لديها، ولا يمكن أن يكون لديها أي خطط عدوانية أو أي خطط للغزو".
https://sputnikarabic.ae/20231127/لافروف-روسيا-ستبذل-قصارى-جهدها-لضمان-تعزيز-مكانة-مجموعة-بريكس-دوليا-1083519158.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف: ليس لدى روسيا "خطط غزو" لتخويف الناس في الغرب
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ليس لديها، ولم يكن لديها، ولن يكون لديها خطط عدوانية ضد جيرانها، والتصريحات في الغرب حول هذا الأمر لا تتوافق مع الواقع.
وفي حديثه في منتدى "قراءات بريماكوف" الدولي، أشار لافروف إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن صرح شخصيًا مرارًا وتكرارًا بأن روسيا سوف تنتصر وتهاجم الدول المجاورة، إذا لم تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا.
وشدد الوزير على أن أوستن لا يمكنه إلا أن يتلقى تقييمات من خبراء البنتاغون، بما في ذلك أولئك الذين لا يفهمون ما يحدث في أوكرانيا.
وقال الوزير: "روسيا ليس لديها، ولم يكن لديها، ولا يمكن أن يكون لديها أي خطط عدوانية أو أي خطط للغزو".