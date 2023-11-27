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لافروف: روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان تعزيز مكانة مجموعة "بريكس" دوليا
لافروف: روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان تعزيز مكانة مجموعة "بريكس" دوليا
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها، خلال فترة رئاستها، لضمان تعزيز مكانة مجموعة "بريكس" على الساحة الدولية. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T11:07+0000
2023-11-27T11:07+0000
روسيا
العالم
مجموعة بريكس
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موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف، في كلمة ألقاها في منتدى الخبراء العلمي الدولي "قراءات بريماكوف": "في العام المقبل سنترأس مجموعة الدول الخمس (بريكس)، التي لن يبقى عددها خمسة، وكما قلت، فإن طلبات العضوية تضاعفت عملياً، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أن تعزز مجموعة "بريكس" مكانتها في الساحة الدولية وتستمر في لعب دور متزايد الأهمية في تشكيل نظام عالمي عادل".وفي قمة المجموعة التي جرت في جوهانسبرغ، من 22 إلى 24 آب/أغسطس الماضي، برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2024.
https://sputnikarabic.ae/20231121/شي-جين-بينغ-الصين-ستدعم-عمل-روسيا-كدولة-رئيسة-لـبريكس-1083354366.html
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روسيا, العالم, مجموعة بريكس
روسيا, العالم, مجموعة بريكس

لافروف: روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان تعزيز مكانة مجموعة "بريكس" دوليا

11:07 GMT 27.11.2023
© AFP 2023 / MARCO LONGARIأعلام الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا الدول المؤسسة لمجموعة "بريكس"
أعلام الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا الدول المؤسسة لمجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© AFP 2023 / MARCO LONGARI
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها، خلال فترة رئاستها، لضمان تعزيز مكانة مجموعة "بريكس" على الساحة الدولية.
موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف، في كلمة ألقاها في منتدى الخبراء العلمي الدولي "قراءات بريماكوف": "في العام المقبل سنترأس مجموعة الدول الخمس (بريكس)، التي لن يبقى عددها خمسة، وكما قلت، فإن طلبات العضوية تضاعفت عملياً، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أن تعزز مجموعة "بريكس" مكانتها في الساحة الدولية وتستمر في لعب دور متزايد الأهمية في تشكيل نظام عالمي عادل".

وتضم مجموعة "بريكس" كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وفي الآونة الأخيرة، أعربت 23 دولة عن رغبتها بالانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك مجموعة الدول، التي تلقت دعوة بالفعل للانضمام إلى المجموعة.

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وفي قمة المجموعة التي جرت في جوهانسبرغ، من 22 إلى 24 آب/أغسطس الماضي، برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2024.
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