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https://sputnikarabic.ae/20231127/نائب-لبناني-تطورات-غزة-فرضت-الهدوء-في-الجنوب-مع-إسرائيل-1083534522.html
نائب لبناني: تطورات غزة فرضت الهدوء في الجنوب مع إسرائيل
نائب لبناني: تطورات غزة فرضت الهدوء في الجنوب مع إسرائيل
اعتبر النائب هشام قاسم، عضو مجلس النواب اللبناني، التطورات في قطاع غزة فرضت حالة من الهدوء الحذر على المناطق الجنوبية الحدودية، وأن التطورات في غزة بفعل الهدنة... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T21:32+0000
2023-11-27T21:30+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" بشأن بإمكانية عودة المعارك والاشتباكات في الجنوب اللبناني من عدمه، اعتبر البرلماني اللبناني أن "ما قد يستجد مرهونا بتهور العدو الإسرائيلي ومغامراته، وفي كل الأحوال منذ البداية كان مسار التوتر على الحدود الجنوبية ومدى تطوره مرهونا بمجريات الميدان في غزة أو تهور الإسرائيلي في الجنوب".وأوضح أن المناخ الفلسطيني في قطاع غزة ينعكس على مسار الجنوب اللبناني ومواجهاته مع إسرائيل، وأي تطور في غزة وفلسطين قد يكون له انعكاسات وترددات على لبنان وحدوده.وشهدت مناطق الحدود اللبنانية الجنوبية، خلال الأسابيع الست الأخيرة، تصاعدا في حدة التوتر، حيث تبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية.وتزامن ذلك مع تصعيد متواصل بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إعلان الحركة، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتوصلت إسرائيل وحركة حماس، بوساطة قطرية ومصرية، إلى اتفاق واسع النطاق في 22 تشرين الثاني/نوفمبر منذ تصاعد الصراع في 7 تشرين الأول/أكتوبر.وأعلنت حركة حماس، في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".واتفق الطرفان على وقف الأعمال العدائية لمدة أربعة أيام من أجل التبادل عشرات الرهائن والمعتقلين المحتجزين لدى بعضهم البعض. بدأت الهدنة لمدة أربعة أيام في 24 نوفمبر الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي، وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-صاروخ-أرض-جو-أطلق-من-لبنان-1083461345.html
https://sputnikarabic.ae/20231127/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-رابع-أيام-الهدنة-في-غزة-واستمرار-تبادل-الأسرى-فيديو-وصور-1083510305.html
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لبنان, أخبار لبنان, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

نائب لبناني: تطورات غزة فرضت الهدوء في الجنوب مع إسرائيل

21:32 GMT 27.11.2023
© Sputnik . ABDELKADERALBAYالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
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اعتبر النائب هشام قاسم، عضو مجلس النواب اللبناني، التطورات في قطاع غزة فرضت حالة من الهدوء الحذر على المناطق الجنوبية الحدودية، وأن التطورات في غزة بفعل الهدنة التي تم التفاهم عليها، ولم تصل إلى الى وقف إطلاق النار بعد، أبقت الإسرائيلي مستمرا في استفزازاته خلال اليومين الأخيرين محاولا إعادة الاعتبار لجنوده ومستوطنيه.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" بشأن بإمكانية عودة المعارك والاشتباكات في الجنوب اللبناني من عدمه، اعتبر البرلماني اللبناني أن "ما قد يستجد مرهونا بتهور العدو الإسرائيلي ومغامراته، وفي كل الأحوال منذ البداية كان مسار التوتر على الحدود الجنوبية ومدى تطوره مرهونا بمجريات الميدان في غزة أو تهور الإسرائيلي في الجنوب".
الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ "أرض-جو" أطلق من لبنان
25 نوفمبر, 06:39 GMT
وأوضح أن المناخ الفلسطيني في قطاع غزة ينعكس على مسار الجنوب اللبناني ومواجهاته مع إسرائيل، وأي تطور في غزة وفلسطين قد يكون له انعكاسات وترددات على لبنان وحدوده.
وشهدت مناطق الحدود اللبنانية الجنوبية، خلال الأسابيع الست الأخيرة، تصاعدا في حدة التوتر، حيث تبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية.
وتزامن ذلك مع تصعيد متواصل بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إعلان الحركة، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتوصلت إسرائيل وحركة حماس، بوساطة قطرية ومصرية، إلى اتفاق واسع النطاق في 22 تشرين الثاني/نوفمبر منذ تصاعد الصراع في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
توجه الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة عبر ممر صلاح الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. رابع أيام الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور
12:13 GMT
وأعلنت حركة حماس، في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".
واتفق الطرفان على وقف الأعمال العدائية لمدة أربعة أيام من أجل التبادل عشرات الرهائن والمعتقلين المحتجزين لدى بعضهم البعض. بدأت الهدنة لمدة أربعة أيام في 24 نوفمبر الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي، وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين.
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