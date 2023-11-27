https://sputnikarabic.ae/20231127/يهدد-أمن-البلاد-طبيب-سابق-للبيت-الأبيض-يحذر-من-صحة-بايدن-1083513583.html
"يهدد أمن البلاد"... طبيب سابق للبيت الأبيض يحذر من "صحة بايدن"
"يهدد أمن البلاد"... طبيب سابق للبيت الأبيض يحذر من "صحة بايدن"
صرح طبيب البيت الأبيض السابق، روني جاكسون، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد بلوغه سن الـ81 عاما بدأ يعاني من تدهور في صحته بالإضافة لتراجع مستوى الإدراك لديه،... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T07:38+0000
2023-11-27T07:38+0000
2023-11-27T07:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
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وكشف جاكسون، الذي عمل مع 3 رؤساء سابقين للولايات المتحدة في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن صحة بايدن تدهورت خلال وجوده بمنصبه وأنه لا يمكن تحمله لأربع سنوات جديدة الأمر الذي قد يسبب خطرا على الولايات المتحدة. وبحسب جاكسون فإن أعداء الولايات المتحدة لم يعودوا يخشونها وذلك لعدم وجود قائد قوي، وعلى أحد ما من المقربين حوله ومن دائرته أن يطلب منه التنحي من أجل سلامة وأمن البلاد.ويعتبر بايدن أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا، ففي 20 نوفمبر الجاري بلغ عامه الـ81، وفي حال فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2024، فسيكون عمره 82 عاما عند توليه منصبه، و86 عاما في نهاية ولايته الثانية.
https://sputnikarabic.ae/20231003/بايدن-يأمل-في-انتخاب-رئيس-جديد-لمجلس-النواب-على-وجه-السرعة--1081640378.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
"يهدد أمن البلاد"... طبيب سابق للبيت الأبيض يحذر من "صحة بايدن"
صرح طبيب البيت الأبيض السابق، روني جاكسون، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد بلوغه سن الـ81 عاما بدأ يعاني من تدهور في صحته بالإضافة لتراجع مستوى الإدراك لديه، الأمر الذي أصبح يشكل تهديدا لأمن البلاد.
وكشف جاكسون، الذي عمل مع 3 رؤساء سابقين للولايات المتحدة في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن صحة بايدن تدهورت خلال وجوده بمنصبه وأنه لا يمكن تحمله لأربع سنوات جديدة الأمر الذي قد يسبب خطرا على الولايات المتحدة.
مضيفا أنه يعرف مدى صعوبة هذا المنصب من الناحيتين الجسدية والعقلية وما يحتاجه القائد الأعلى ورئيس البلاد، مشيرا إلى أن بايدن يثبت كل يوم أنه لا يستطيع القيام بعمله ليزيد الأمر سوءا.
وبحسب جاكسون فإن أعداء الولايات المتحدة لم يعودوا يخشونها وذلك لعدم وجود قائد قوي، وعلى أحد ما من المقربين حوله ومن دائرته أن يطلب منه التنحي من أجل سلامة وأمن البلاد.
ويعتبر بايدن أكبر رئيس
للولايات المتحدة سنا، ففي 20 نوفمبر الجاري بلغ عامه الـ81، وفي حال فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2024، فسيكون عمره 82 عاما عند توليه منصبه، و86 عاما في نهاية ولايته الثانية.