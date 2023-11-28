https://sputnikarabic.ae/20231128/أذربيجان-تستدعي-سفراء-أمريكا-وألمانيا-وفرنسا-بسبب-معاملات-مالية-غير-قانونية-1083551915.html
أذربيجان تستدعي سفراء أمريكا وألمانيا وفرنسا بسبب معاملات مالية غير قانونية
أذربيجان تستدعي سفراء أمريكا وألمانيا وفرنسا بسبب معاملات مالية غير قانونية
أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء القائم بأعمال سفارتي الولايات المتحدة وألمانيا، وكذلك السفير فوق العادة والمفوض لفرنسا بشكل... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T11:31+0000
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وبحسب الوزارة في بيان لها، فقد "تم إبلاغ الدبلوماسيين خلال الاجتماعات معهم بأن بوابة "أبزاس ميديا" الإخبارية قامت بعمليات مالية غير قانونية بمشاركة المنظمات المسجلة في هذه الدول، كما أن سفارات الدول متورطة أيضا في هذا النشاط، وتم الإعراب عن اعتراض جدّي على هذا النشاط"، وفقا لوكالة أنباء "أذربيجان".وأضاف البيان أن "وكالة التنمية الدولية الأمريكية، ومنظمة "FreedomNow"، وصندوق الديمقراطية الجديدة، فضلا عن منظمات أخرى، قامت بنقل موارد مالية بشكل غير قانوني إلى أراضي أذربيجان، منتهكة قواعد منح المنح، وقدمت مساهمات غير قانونية لأنشطة "أبزاس ميديا".وأوضح البيان أنه "وفقا لتشريعات جمهورية أذربيجان بشأن أنشطة المنح واتفاقيات المنح، فإنه يتعيّن على اتفاقيات المنح أن تكون مسجلة لدى الدولة وفقا للإجراءات ذات الصلة، ويعد تخصيص الأموال للمشاريع غير المسجلة انتهاكا خطيرا لتشريعات البلاد".وتابع: "في الوقت نفسه، فإنه وفقا للممارسات الدولية، ووفقا لقانون جمهورية أذربيجان بشأن وسائل الإعلام، فقد ذكر أنه لا يُسمح بتمويل موضوع الإعلام المحلي من قبل أفراد أو كيانات قانونية من دول أجنبية، وكذلك من قبل الدولة مؤسسات الدول الأجنبية".و"أدان الجانب الأذربيجاني بشدة هذا النشاط، الذي يتعارض مع تشريعات بلادنا، ويهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ولفت الانتباه إلى أنه يحتفظ بالحق في اتخاذ التدابير المناسبة وفقا للتشريعات الوطنية، فيما يتعلق بالوقائع المذكورة"، بحسب بيان الوزارة.
https://sputnikarabic.ae/20231121/رئيس-أذربيجان-يتهم-فرنسا-بـتمهيد-الأرضية-لحرب-في-القوقاز-1083356413.html
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أذربيجان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أذربيجان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أذربيجان تستدعي سفراء أمريكا وألمانيا وفرنسا بسبب معاملات مالية غير قانونية
أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء القائم بأعمال سفارتي الولايات المتحدة وألمانيا، وكذلك السفير فوق العادة والمفوض لفرنسا بشكل منفصل، إلى مقر الوزارة.
وبحسب الوزارة في بيان لها، فقد "تم إبلاغ الدبلوماسيين خلال الاجتماعات معهم بأن بوابة "أبزاس ميديا" الإخبارية قامت بعمليات مالية غير قانونية بمشاركة المنظمات المسجلة في هذه الدول، كما أن سفارات الدول متورطة أيضا في هذا النشاط، وتم الإعراب عن اعتراض جدّي على هذا النشاط"، وفقا لوكالة
أنباء "أذربيجان".
وأضاف البيان أن "وكالة التنمية الدولية الأمريكية، ومنظمة "FreedomNow"، وصندوق الديمقراطية الجديدة، فضلا عن منظمات أخرى، قامت بنقل موارد مالية بشكل غير قانوني إلى أراضي أذربيجان، منتهكة قواعد منح المنح، وقدمت مساهمات غير قانونية لأنشطة "أبزاس ميديا".
وأوضح البيان أنه "وفقا لتشريعات جمهورية أذربيجان بشأن أنشطة المنح واتفاقيات المنح، فإنه يتعيّن على اتفاقيات المنح أن تكون مسجلة لدى الدولة وفقا للإجراءات ذات الصلة، ويعد تخصيص الأموال للمشاريع غير المسجلة انتهاكا خطيرا لتشريعات البلاد".
وتابع: "في الوقت نفسه، فإنه وفقا للممارسات الدولية، ووفقا لقانون جمهورية أذربيجان بشأن وسائل الإعلام، فقد ذكر أنه لا يُسمح بتمويل موضوع الإعلام المحلي من قبل أفراد أو كيانات قانونية من دول أجنبية، وكذلك من قبل الدولة مؤسسات الدول الأجنبية".
وأكد بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية أن "التصرفات غير القانونية لسفارات الدول المذكورة ومنظماتها في أراضي بلادنا، تشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
و"أدان الجانب الأذربيجاني بشدة هذا النشاط، الذي يتعارض مع تشريعات بلادنا، ويهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ولفت الانتباه إلى أنه يحتفظ بالحق في اتخاذ التدابير المناسبة وفقا للتشريعات الوطنية، فيما يتعلق بالوقائع المذكورة"، بحسب بيان الوزارة.