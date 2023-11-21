عربي
https://sputnikarabic.ae/20231121/رئيس-أذربيجان-يتهم-فرنسا-بـتمهيد-الأرضية-لحرب-في-القوقاز-1083356413.html
رئيس أذربيجان يتهم فرنسا بـ"تمهيد الأرضية" لحرب في القوقاز
رئيس أذربيجان يتهم فرنسا بـ"تمهيد الأرضية" لحرب في القوقاز
أفادت صحيفة فرنسية بأن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، اتهم فرنسا بتسليح أرمينيا وتمهيد الأرضية لحرب أخرى في القوقاز بعد خوض باكو ويريفان... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T16:55+0000
2023-11-21T16:55+0000
العالم
رئيس أذربيجان إلهام علييف
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064446348_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_796aa28becf84111888634a22e3bd04d.jpg
وأوضحت الصحيفة أن علييف، خلال مؤتمر دولي في باكو، أعلن أن "فرنسا بتسليحها لأرمينيا وتشجيع القوى الانتقامية فيها، إنما تنتهج سياسة ذات نزعة عسكرية، وتمهد الأرضية لإثارة حروب جديدة في منطقتنا".يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، الغالبية العظمى من سكانها هم من الأرمن.وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.وفي نهاية شهر مايو/ أيار من هذا العام، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن "يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان، داخل الحدود السوفيتية"، أي مع قره باغ.وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ.وقال الزعيم الأذربيجاني، إلهام علييف، إن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام، قبل نهاية العام، إذا لم تغير يريفان موقفها".وشنت أذربيجان في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، عملية عسكرية في قره باغ، ووصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، لاستعادة النظام الدستوري. وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية. وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.
https://sputnikarabic.ae/20231121/سلطات-لوغانسك-الغرب-أعد-مسبقا-سياسيين-مناهضين-لروسيا-في-أوكرانيا-1083354922.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064446348_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_fc45d546d66016678a521de2b33549bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رئيس أذربيجان إلهام علييف, أخبار فرنسا
العالم, رئيس أذربيجان إلهام علييف, أخبار فرنسا

رئيس أذربيجان يتهم فرنسا بـ"تمهيد الأرضية" لحرب في القوقاز

16:55 GMT 21.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022.
الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت صحيفة فرنسية بأن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، اتهم فرنسا بتسليح أرمينيا وتمهيد الأرضية لحرب أخرى في القوقاز بعد خوض باكو ويريفان اشتباكات خلال العقود الماضية، كان آخرها سيطرة أذربيجان على كامل إقليم ناغورني قره باغ.
وأوضحت الصحيفة أن علييف، خلال مؤتمر دولي في باكو، أعلن أن "فرنسا بتسليحها لأرمينيا وتشجيع القوى الانتقامية فيها، إنما تنتهج سياسة ذات نزعة عسكرية، وتمهد الأرضية لإثارة حروب جديدة في منطقتنا".
يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، الغالبية العظمى من سكانها هم من الأرمن.
يصوت قوات الشرطة المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في لوغانسك في استفتاء على الانضمام إلى روسيا، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات لوغانسك: الغرب أعد مسبقا سياسيين مناهضين لروسيا في أوكرانيا
15:53 GMT
وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.
وفي نهاية شهر مايو/ أيار من هذا العام، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن "يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان، داخل الحدود السوفيتية"، أي مع قره باغ.
وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ.
وقال الزعيم الأذربيجاني، إلهام علييف، إن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام، قبل نهاية العام، إذا لم تغير يريفان موقفها".
وشنت أذربيجان في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، عملية عسكرية في قره باغ، ووصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، لاستعادة النظام الدستوري. وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية. وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:00 GMTВзрыв во время израильской бомбардировки на севере сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصورأمس, 22:26 GMTИзраильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصور19 نوفمبر, 22:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала