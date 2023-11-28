https://sputnikarabic.ae/20231128/الشرطة-الإسرائيلية-تعطل-الاتصال-بخطوط-الطوارئ-نتيجة-خطأ-غير-معلوم-1083535783.html

الشرطة الإسرائيلية: تعطل الاتصال بخطوط الطوارئ نتيجة "خطأ" غير معلوم

الشرطة الإسرائيلية: تعطل الاتصال بخطوط الطوارئ نتيجة "خطأ" غير معلوم

قالت شرطة إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، إن خطوط الطوارئ في البلاد لا تعمل بسبب "خطأ مؤقت" غير معلوم في الخدمة. 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T01:17+0000

2023-11-28T01:17+0000

2023-11-28T01:17+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقالت الشرطة في بيان إن"خط الطوارئ 100 للشرطة غير نشط"، مضيفة أنه تم توجيه المكالمات الطارئة إلى رقم آخر، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". كما وجهت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" المتصلين إلى الاتصال برقم آخر للحصول على المساعدة الطبية والاستجابة للحالات الطارئة "بسبب عطل في خطوط الطوارئ".وأعلنت حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينياً وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230604/الجيش-الإسرائيلي-يحقق-في-تعطل-الاتصال-مع-الجنود-بموقع-الحادث-على-الحدود-مع-مصر-1077719796.html

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