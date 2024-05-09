https://sputnikarabic.ae/20240509/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينتين-إسرائيليتين-في-خليج-عدن-بصواريخ-باليستية-ومسيرات-1088659101.html
"أنصار الله" تعلن استهداف 3 سفن في خليج عدن والمحيط الهندي والبحر العربي بصواريخ باليستية ومسيرات
"أنصار الله" تعلن استهداف 3 سفن في خليج عدن والمحيط الهندي والبحر العربي بصواريخ باليستية ومسيرات
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء، اليوم الخميس، عن "عملية مشتركة من خلال القوات البحرية وسلاحِ الجو المسير والقوة الصاروخية... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T06:05+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "عملية الاستهداف تمت بعدد من الصواريخِ البالستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة".وأضاف سريع أن "القوة الصاروخية نفذت عمليتينِ نوعيتينِ استهدفتْ سفينةَ "MSC VITTORIA" الأولى في المحيط الهندي، والأخرى على نفس السفينة في البحرِ العربي، وكانت الإصابة مباشرة.وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات الموقف في قطاعِ غزة ولن تتردد في تصعيد عملياتِها العسكريةَ انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني"، كما أكد أن القوات المسلحة اليمنيةَ مستمرة في منعِ الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في منطقة العمليات المعلنِ عنها حتى رفع الحصار ووقف العدوانِ عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".وكشف زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، الشهر الماضي، عن ارتفاع إجمالي عدد السفن المستهدفة من الجماعة منذ بدء هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، المتضامنة مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى 107 سفن، مؤكدا الانتقال إلى لبمرحلة الرابعة من التصعيد ضد إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20240508/أنصار-الله-تلقينا-عروض-مغرية-من-واشنطن-لوقف-دعم-غزة-1088629151.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن استهداف 3 سفن في خليج عدن والمحيط الهندي والبحر العربي بصواريخ باليستية ومسيرات
06:05 GMT 09.05.2024 (تم التحديث: 06:32 GMT 09.05.2024)
أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء، اليوم الخميس، عن "عملية مشتركة من خلال القوات البحرية وسلاحِ الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفت سفينتينِ إسرائيليتين في خليجِ عدن.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "عملية الاستهداف تمت بعدد من الصواريخِ البالستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة".
وأضاف سريع أن "القوة الصاروخية نفذت عمليتينِ نوعيتينِ استهدفتْ سفينةَ "MSC VITTORIA" الأولى في المحيط الهندي، والأخرى على نفس السفينة في البحرِ العربي، وكانت الإصابة مباشرة.
وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات الموقف في قطاعِ غزة ولن تتردد في تصعيد عملياتِها العسكريةَ انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني"، كما أكد أن القوات المسلحة اليمنيةَ مستمرة في منعِ الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في منطقة العمليات المعلنِ عنها حتى رفع الحصار ووقف العدوانِ عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".
وكشف زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، الشهر الماضي، عن ارتفاع إجمالي عدد السفن المستهدفة من الجماعة منذ بدء هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، المتضامنة مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى 107 سفن، مؤكدا الانتقال إلى لبمرحلة الرابعة من التصعيد ضد إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي
وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله
" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.