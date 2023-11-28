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https://sputnikarabic.ae/20231128/بوتين-يريدون-نهب-روسيا-وتقطيع-أوصالها-لكنها-أصبحت-أقوى-فيديو-1083560960.html
بوتين: يريدون نهب روسيا وتقطيع أوصالها... لكنها أصبحت أقوى... فيديو
بوتين: يريدون نهب روسيا وتقطيع أوصالها... لكنها أصبحت أقوى... فيديو
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنهم يريدون تقطيع أوصال روسيا ونهبها، إن لم يكن بالقوة، فمن خلال الاضطرابات. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T14:36+0000
2023-11-28T14:36+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع للمجمع الشعبي الروسي العالمي الخامس والعشرين: "إنهم يريدون نهب روسيا وتقطيع أوصالها، إن لم يكن بالقوة، فمن خلال الاضطرابات. لا يحتاج الغرب من حيث المبدأ إلى دولة كبيرة ومتعددة الجنسيات مثل روسيا".وأوضح بوتين أن موسكو ستعتبر أي تدخل خارجي في شؤون روسيا الداخلية أو استفزار بهدف التسبب في صراع عرقي أو ديني داخلها، عملا عدوانيا ضد روسيا وسيتم الرد عليه بحزم.وأشار بوتين إلى أن روسيا اليوم أصبحت أقوى، وعادت مناطقنا التاريخية إلى روسيا، فالمجتمع يتخلى عن كل ما هو سطحي ويتجه إلى القيم الحقيقية الأصيلة".وقال بوتين: "لقد أصبحنا أقوى. وعادت مناطقنا التاريخية إلى روسيا، ويتخلى المجتمع عن كل شيء سطحي ويتحول إلى القيم الحقيقية والأصيلة".
https://sputnikarabic.ae/20231128/بوتين-من-المستحيل-وجود-نظام-عالمي-مستقر-دون-روسيا-ذات-سيادة-عاجل-1083557139.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: يريدون نهب روسيا وتقطيع أوصالها... لكنها أصبحت أقوى... فيديو

14:36 GMT 28.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنهم يريدون تقطيع أوصال روسيا ونهبها، إن لم يكن بالقوة، فمن خلال الاضطرابات.
وقال بوتين خلال اجتماع للمجمع الشعبي الروسي العالمي الخامس والعشرين: "إنهم يريدون نهب روسيا وتقطيع أوصالها، إن لم يكن بالقوة، فمن خلال الاضطرابات. لا يحتاج الغرب من حيث المبدأ إلى دولة كبيرة ومتعددة الجنسيات مثل روسيا".

وأكد أن الغرب يلتزم بشكل شبه رسمي بإيديولوجية كراهية روسيا وغيرها من أشكال العنصرية الموجهة ضد التنوع القومي للبلاد.

بوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة الـ 20 التي تنظمها الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
بوتين: من المستحيل وجود نظام عالمي مستقر دون روسيا ذات سيادة
13:33 GMT
وأوضح بوتين أن موسكو ستعتبر أي تدخل خارجي في شؤون روسيا الداخلية أو استفزار بهدف التسبب في صراع عرقي أو ديني داخلها، عملا عدوانيا ضد روسيا وسيتم الرد عليه بحزم.
وأشار بوتين إلى أن روسيا اليوم أصبحت أقوى، وعادت مناطقنا التاريخية إلى روسيا، فالمجتمع يتخلى عن كل ما هو سطحي ويتجه إلى القيم الحقيقية الأصيلة".
وقال بوتين: "لقد أصبحنا أقوى. وعادت مناطقنا التاريخية إلى روسيا، ويتخلى المجتمع عن كل شيء سطحي ويتحول إلى القيم الحقيقية والأصيلة".
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