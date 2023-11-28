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https://sputnikarabic.ae/20231128/قد-تصادفه-على-الإنترنت-محمد-صلاح-يعترف-بإدمان-لعبة-أخرى-غير-كرة-القدم-1083554922.html
محمد صلاح يدمن لعبة على الإنترنت ويتحدث معه الكثيرون دون معرفة هويته
محمد صلاح يدمن لعبة على الإنترنت ويتحدث معه الكثيرون دون معرفة هويته
كشف لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي "ليفربول" الإنجليزي، عن شغفه، إلى حد الإدمان، بلعبة أخرى غير كرة القدم. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
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2023-11-28T13:15+0000
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وفي حديثه لشبكة "سكاي سبورتس"، قال صلاح: "ألعب الشطرنج وأنا مدمن عليها، ألعب كل يوم، حرفيا كل يوم".وأشار إلى أنه قرر اقتحام عالم الشطرنج من خلال شبكة الإنترنت مستخدما اسمه الحقيقي، دون الدخول باسم مستعار مثل أي شخصية مشهورة ترغب في ممارسة هواياتها بشكل طبيعي.وحول ما يحدث عند ولوجه إلى الإنترنت لممارسة شغفه بلعبة الشطرنج، قال صلاح: "أضع اسمي وبعض الأرقام، يسألني البعض، هل أنت محمد صلاح؟ أجيب نعم، لكنهم لا يصدقون ذلك، ويقولون أنت تكذب، أقول نعم أنا أكذب".يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، فوز الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري، لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتصويت الجماهير، وذلك للمرة الثانية على التوالي، على حساب منافسيه الآخرين، وهم إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، وجيمس ماديسون (توتنهام)، وبريان مبيومو (برينتفورد)، وديكلان رايس (أرسنال)، وكالوم ويلسون (نيوكاسل).وهذه هي الجائزة الرابعة لصلاح، في أكتوبر الماضي، حيث سبق له التتوبج بجائزة أفضل لاعب وأفضل هدف لنادي "ليفربول"، وأفضل لاعب من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.
https://sputnikarabic.ae/20231018/محمد-صلاح-يعلق-لأول-مرة-على-أحداث-غزة-1082174820.html
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ليفربول, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
ليفربول, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار

محمد صلاح يدمن لعبة على الإنترنت ويتحدث معه الكثيرون دون معرفة هويته

12:51 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 13:15 GMT 28.11.2023)
© AP Photo / Leila Cokerالدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي
الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Leila Coker
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كشف لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي "ليفربول" الإنجليزي، عن شغفه، إلى حد الإدمان، بلعبة أخرى غير كرة القدم.
وفي حديثه لشبكة "سكاي سبورتس"، قال صلاح: "ألعب الشطرنج وأنا مدمن عليها، ألعب كل يوم، حرفيا كل يوم".
وأشار إلى أنه قرر اقتحام عالم الشطرنج من خلال شبكة الإنترنت مستخدما اسمه الحقيقي، دون الدخول باسم مستعار مثل أي شخصية مشهورة ترغب في ممارسة هواياتها بشكل طبيعي.
وحول ما يحدث عند ولوجه إلى الإنترنت لممارسة شغفه بلعبة الشطرنج، قال صلاح: "أضع اسمي وبعض الأرقام، يسألني البعض، هل أنت محمد صلاح؟ أجيب نعم، لكنهم لا يصدقون ذلك، ويقولون أنت تكذب، أقول نعم أنا أكذب".
اللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
مجتمع
محمد صلاح يعلق لأول مرة على أحداث غزة
18 أكتوبر, 20:13 GMT
يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، فوز الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري، لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتصويت الجماهير، وذلك للمرة الثانية على التوالي، على حساب منافسيه الآخرين، وهم إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، وجيمس ماديسون (توتنهام)، وبريان مبيومو (برينتفورد)، وديكلان رايس (أرسنال)، وكالوم ويلسون (نيوكاسل).
وهذه هي الجائزة الرابعة لصلاح، في أكتوبر الماضي، حيث سبق له التتوبج بجائزة أفضل لاعب وأفضل هدف لنادي "ليفربول"، وأفضل لاعب من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.
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