https://sputnikarabic.ae/20231128/قد-تصادفه-على-الإنترنت-محمد-صلاح-يعترف-بإدمان-لعبة-أخرى-غير-كرة-القدم-1083554922.html

محمد صلاح يدمن لعبة على الإنترنت ويتحدث معه الكثيرون دون معرفة هويته

محمد صلاح يدمن لعبة على الإنترنت ويتحدث معه الكثيرون دون معرفة هويته

كشف لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي "ليفربول" الإنجليزي، عن شغفه، إلى حد الإدمان، بلعبة أخرى غير كرة القدم. 28.11.2023, سبوتنيك عربي

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وفي حديثه لشبكة "سكاي سبورتس"، قال صلاح: "ألعب الشطرنج وأنا مدمن عليها، ألعب كل يوم، حرفيا كل يوم".وأشار إلى أنه قرر اقتحام عالم الشطرنج من خلال شبكة الإنترنت مستخدما اسمه الحقيقي، دون الدخول باسم مستعار مثل أي شخصية مشهورة ترغب في ممارسة هواياتها بشكل طبيعي.وحول ما يحدث عند ولوجه إلى الإنترنت لممارسة شغفه بلعبة الشطرنج، قال صلاح: "أضع اسمي وبعض الأرقام، يسألني البعض، هل أنت محمد صلاح؟ أجيب نعم، لكنهم لا يصدقون ذلك، ويقولون أنت تكذب، أقول نعم أنا أكذب".يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، فوز الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري، لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتصويت الجماهير، وذلك للمرة الثانية على التوالي، على حساب منافسيه الآخرين، وهم إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، وجيمس ماديسون (توتنهام)، وبريان مبيومو (برينتفورد)، وديكلان رايس (أرسنال)، وكالوم ويلسون (نيوكاسل).وهذه هي الجائزة الرابعة لصلاح، في أكتوبر الماضي، حيث سبق له التتوبج بجائزة أفضل لاعب وأفضل هدف لنادي "ليفربول"، وأفضل لاعب من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

https://sputnikarabic.ae/20231018/محمد-صلاح-يعلق-لأول-مرة-على-أحداث-غزة-1082174820.html

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