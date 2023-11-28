https://sputnikarabic.ae/20231128/محمد-بن-سلمان-يعلق-على-فوز-السعودية-بتنظيم-إكسبو-2030-1083566075.html
محمد بن سلمان يعلق على فوز السعودية بتنظيم "إكسبو 2030"
محمد بن سلمان يعلق على فوز السعودية بتنظيم "إكسبو 2030"
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن فوز المملكة باستضافة "إكسبو 2030"، ترسيخ لدورها الريادي والمحوري. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T17:58+0000
2023-11-28T17:58+0000
2023-11-28T17:58+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، هنأ الأمير محمد بن سلمان، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة فوز المملكة باستضافة "إكسبو 2030".كما عبّر ولي العهد السعودي عن شكره للدول، التي صوتت لملف المملكة، وكذلك للدولتين المنافستين.وقال بهذه المناسبة: "يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030، ترسيخا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها".وجدد ابن سلمان عزم المملكة على تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي.وأضاف ابن سلمان، بالقول: "ستتزامن استضافتنا لإكسبو 2030، مع عام تتويج مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030، حيث يعد المعرض فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة".وأكد ولي العهد السعودي أن الرياض جاهزة لاحتضان العالم في إكسبو 2030، ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض "حقبة التغيير: معا نستشرف المستقبل"، وموضوعاته الفرعية "غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع"، وتسخير الإمكانات كافة.وكان المكتب الدولي للمعارض، قد أعلن اليوم الثلاثاء، فوز ملف المملكة بالاستضافة بعد اقتراع سري في باريس، حيث حصد ملف المملكة 119 صوتًا من الدول الأعضاء، وتنافست على الاستضافة إلى جانب الرياض مدينتان هما، بوسان الكورية الجنوبية، وروما الإيطالية.وتقام معارض "إكسبو" الدولية، منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة ونشر العلوم والتقنية.
https://sputnikarabic.ae/20231128/السعودية-تفوز-رسميا-بتنظيم-معرض-إكسبو-2030-فيديو-1083565882.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, ولي العهد محمد بن سلمان
محمد بن سلمان يعلق على فوز السعودية بتنظيم "إكسبو 2030"
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن فوز المملكة باستضافة "إكسبو 2030"، ترسيخ لدورها الريادي والمحوري.
وحسب وكالة
الأنباء السعودية، هنأ الأمير محمد بن سلمان، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة فوز المملكة باستضافة "إكسبو 2030".
كما عبّر ولي العهد السعودي عن شكره للدول، التي صوتت لملف المملكة، وكذلك للدولتين المنافستين.
وقال بهذه المناسبة: "يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030، ترسيخا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها".
وجدد ابن سلمان عزم المملكة على تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي.
وأضاف ابن سلمان، بالقول: "ستتزامن استضافتنا لإكسبو 2030، مع عام تتويج مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030
، حيث يعد المعرض فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة".
وأكد ولي العهد السعودي أن الرياض جاهزة لاحتضان العالم في إكسبو 2030، ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض "حقبة التغيير: معا نستشرف المستقبل"، وموضوعاته الفرعية "غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع"، وتسخير الإمكانات كافة.
وكان المكتب الدولي للمعارض، قد أعلن اليوم الثلاثاء، فوز ملف المملكة بالاستضافة
بعد اقتراع سري في باريس، حيث حصد ملف المملكة 119 صوتًا من الدول الأعضاء، وتنافست على الاستضافة إلى جانب الرياض مدينتان هما، بوسان الكورية الجنوبية، وروما الإيطالية.
وتقام معارض "إكسبو" الدولية، منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة ونشر العلوم والتقنية.