https://sputnikarabic.ae/20231128/وزيرة-الثقافة-الليبية-لـسبوتنيك-منتدى-سانت-بطرسبورغ-العالمي-ذو-أهمية-كبيرة-في-العلاقات-الثنائية-1083550201.html

وزيرة الثقافة الليبية لـ"سبوتنيك": منتدى سانت بطرسبورغ العالمي ذو أهمية كبيرة في العلاقات الثنائية

وزيرة الثقافة الليبية لـ"سبوتنيك": منتدى سانت بطرسبورغ العالمي ذو أهمية كبيرة في العلاقات الثنائية

شاركت وزيرة الثقافة الليبية، مبروكة توغي، في منتدى سانت بطرسبورغ الثقافي الدولي التاسع "منتدى الثقافات المتحدة" في روسيا. 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T12:00+0000

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وأجرت "سبوتنيك"، حوارا مع الوزيرة الليبية، التي أكدت أن المشاركة في المنتدى فرصة كبيرة لتقديم وجهة نظر وزارة الثقافة الليبية في القضايا المطروحة ومناقشة الاتجاهات والقضايا الراهنة لتطوير البيئة الثقافية الحديثة وتبادل الأفكار والآراء. وإلى نص الحوار:سبوتنيك: كيف كانت زيارتكم لجمهورية روسيا الاتحادية؟الوزيرة: "الزيارة كانت في إطارها الرسمي والبروتوكولي، بدعوة كريمة من معالي وزيرة الثقافة في جمهورية روسيا الاتحادية، أولغا ليوبيموفا، وذلك للمشاركة في المنتدى العالمي لسانت بطرسبورغ الدولي الثقافي التاسع، ملتقى الثقافات المتحدة".ما هو دور الوزارة ومشاركتها في هذه الزيارة؟الوزيرة: "شاركنا في المنتدى الدولي للثقافة التاسع سانت بطرسبورغ، وكانت هذه المشاركة فرصة كبيرة لتقديم وجهة نظر وزارة الثقافة الليبية في القضايا المطروحة ومناقشة الاتجاهات والقضايا الراهنة لتطوير البيئة الثقافية الحديثة وتبادل الأفكار والآراء".وأضافت: "إن اللقاء مع وزيرة الثقافة الروسية كان مثمرا جدا، كما كان هناك عدد من اللقاءات مع الوزراء المشاركين بالمؤتمر والاستماع لمشاركاتهم وآراءهم".وتابعت: "كانت هناك زيارات ميدانية كثيرة لمعالم سانت بطرسبورغ التاريخية من ضمنها متاحف المدينة التاريخية المعروفة".ما هو الانطباع من هذه الزيارة؟الوزيرة: "الانطباع كان ذو أهمية كبيرة من حيث العمل الثقافي المشترك، والعلاقات بين الدول والشعوب في كل الأوقات، والمؤتمر كان في المستوى من حيث اختيار الموضوعات الثقافية أو التاريخية وذو أهمية كبيرة في العلاقات الثنائية في كل الأوقات".ماهي أهم النتائج المرجوة من المؤتمر والمشاركة؟الوزيرة: "أهم النتائج تمثلت في الحرص على ما تم الاتفاق عليه، وما صدر من قرارات ونتائج، وحرص الدول على تنفيذ هذه النتائج في دولهم، ومواصلة العمل على اعتبار الثقافة عاملا مهما جدا في العلاقات الدولية".ما هو دور الوزارة في العمل الثقافي في ليبيا؟الوزيرة: "كل وزارة لها خطط استراتيجية معينة لتحقيق أهدافها ويجب أن نضع في الاعتبار أن الثقافة هي العامل الأساسي في ترسيخ الهوية الوطنية، وأن الثقافة هي أداة للتواصل بين الشعوب دوليا وإقليميا وذلك من أجل في تحقيق السلام والتقدم والمصالحة".واختتمت توغي بتقديم جزيل شكرها وامتنانها لوزيرة الثقافة لدولة روسيا، أولغا ليوبيموفا، على هذه الدعوة للمشاركة، وإلى وكل المسؤولين الذين ساهموا في نجاح هذه الزيارة.كما أرسلت وزيرة الثقافة الليبية تحياتها لأهالي سانت بطرسبورغ وكل شعب روسيا الاتحادية على الترحاب الكبير بها وبالوفد المرافق لها.أجرى الحوار: ماهر الشاعري

https://sputnikarabic.ae/20231017/رئيس-مجلس-المنافسة-الليبي-لـسبوتنيك-روسيا-لديها-فرصة-كبيرة-جدا-للاستثمار-في-ليبيا-بهذه-المجالات-1082115324.html

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