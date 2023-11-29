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إعلام: مدمرة بحرية أمريكية تسقط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية فوق البحر الأحمر
إعلام: مدمرة بحرية أمريكية تسقط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية فوق البحر الأحمر
أفادت وسائل إعلام غربية، في مقال منشور، نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، بإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" من اليمن، بواسطة سفينة حربية تابعة... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T20:21+0000
2023-11-29T20:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مضيق باب المندب
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وأوضح المقال أن "المدمرة البحرية "يو إس إس كارني" اعتبرت أن الطائرة المسيرة تشكل تهديدا وأسقطتها فوق المياه في جنوب البحر الأحمر، بينما كانت السفينة تتحرك نحو المضيق".واستنكر وزير الإعلام اليمني، معمرالإرياني، في وقت سابق، بأشد العبارات هجوم جماعة "أنصار الله" على العرض العسكري، الذي أقامته قيادة محور علب بمديرية باقم في محافظة صعدة، بمناسبة الذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر(أيلول).وقال الإرياني، عبر حسابه على "إكس"، إن "الاستهداف الحوثي تم باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع، وصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، بالتزامن مع هجوم واسع على الجبهة، في انتهاك سافر للهدنة غير المعلنة واستهتار بجهود ودعوات التهدئة واحلال السلام"، على حد قوله.وأضاف أنه "بات من الواضح أن التزام الحكومة طيلة الفترة الماضية بسياسة ضبط النفس وعدم الرد على الخروقات المتواصلة، شجع مليشيا الحوثي على التمادي في عدوانها واستهداف المنشآت النفطية، وتصعيد جرائمها وانتهاكاتها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".
https://sputnikarabic.ae/20231129/روسيا-تدعو-إسرائيل-إلى-التصديق-في-أقرب-وقت-على-اتفاقية-الأسلحة-الكيميائية-1083586634.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مضيق باب المندب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مضيق باب المندب

إعلام: مدمرة بحرية أمريكية تسقط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية فوق البحر الأحمر

20:21 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 20:23 GMT 29.11.2023)
© Photoمدمرة بحرية
مدمرة بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Photo
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أفادت وسائل إعلام غربية، في مقال منشور، نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، بإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" من اليمن، بواسطة سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، كانت تبحر بالقرب من مضيق باب المندب.
وأوضح المقال أن "المدمرة البحرية "يو إس إس كارني" اعتبرت أن الطائرة المسيرة تشكل تهديدا وأسقطتها فوق المياه في جنوب البحر الأحمر، بينما كانت السفينة تتحرك نحو المضيق".

وأضافت وكالة "أسوشيتد برس"، أن "الطائرة المسيرة من طراز "كيه إيه إس-04" إيرانية الصنع"، مشيرة إلى أن "المسؤول الأمريكي تحدث عن عملية عسكرية لم يتم الإعلان عنها بعد".

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12:07 GMT
واستنكر وزير الإعلام اليمني، معمرالإرياني، في وقت سابق، بأشد العبارات هجوم جماعة "أنصار الله" على العرض العسكري، الذي أقامته قيادة محور علب بمديرية باقم في محافظة صعدة، بمناسبة الذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر(أيلول).
وقال الإرياني، عبر حسابه على "إكس"، إن "الاستهداف الحوثي تم باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع، وصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، بالتزامن مع هجوم واسع على الجبهة، في انتهاك سافر للهدنة غير المعلنة واستهتار بجهود ودعوات التهدئة واحلال السلام"، على حد قوله.
وأضاف أنه "بات من الواضح أن التزام الحكومة طيلة الفترة الماضية بسياسة ضبط النفس وعدم الرد على الخروقات المتواصلة، شجع مليشيا الحوثي على التمادي في عدوانها واستهداف المنشآت النفطية، وتصعيد جرائمها وانتهاكاتها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".
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