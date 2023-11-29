https://sputnikarabic.ae/20231129/روسيا-تدعو-إسرائيل-إلى-التصديق-في-أقرب-وقت-على-اتفاقية-الأسلحة-الكيميائية-1083586634.html

روسيا تدعو إسرائيل إلى التصديق في أقرب وقت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية

روسيا تدعو إسرائيل إلى التصديق في أقرب وقت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية

قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسفير الروسي لدى هولندا، ألكسندر شولغين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تدعو إسرائيل إلى التصديق على... 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T12:07+0000

2023-11-29T12:07+0000

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إسرائيل

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وتنعقد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في الفترة من 27 نوفمبر/تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول.وحتى الآن، انضمت 193 دولة إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، ولا تزال مصر، وإسرائيل (وقعت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية قبل دخولها حيز التنفيذ، لكنها لم تصدق عليها)، وكوريا الشمالية، وجنوب السودان، خارج إطارها القانوني.

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