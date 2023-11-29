https://sputnikarabic.ae/20231129/روسيا-تدعو-إسرائيل-إلى-التصديق-في-أقرب-وقت-على-اتفاقية-الأسلحة-الكيميائية-1083586634.html
روسيا تدعو إسرائيل إلى التصديق في أقرب وقت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية
روسيا تدعو إسرائيل إلى التصديق في أقرب وقت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية
قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسفير الروسي لدى هولندا، ألكسندر شولغين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تدعو إسرائيل إلى التصديق على... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T12:07+0000
2023-11-29T12:07+0000
2023-11-29T12:07+0000
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وتنعقد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في الفترة من 27 نوفمبر/تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول.وحتى الآن، انضمت 193 دولة إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، ولا تزال مصر، وإسرائيل (وقعت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية قبل دخولها حيز التنفيذ، لكنها لم تصدق عليها)، وكوريا الشمالية، وجنوب السودان، خارج إطارها القانوني.
https://sputnikarabic.ae/20231014/إسرائيل-متهمة-باستخدامها-في-غزة-ما-هي-قنابل-الفوسفور-الأبيض-1082014793.html
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روسيا, إسرائيل, العالم
روسيا تدعو إسرائيل إلى التصديق في أقرب وقت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية
قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسفير الروسي لدى هولندا، ألكسندر شولغين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تدعو إسرائيل إلى التصديق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية في أقرب وقت ممكن.
وتنعقد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في الفترة من 27 نوفمبر/تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول.
وقال شولغين خلال جلسة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "إن روسيا تدعو دولة إسرائيل إلى التصديق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية في أقرب وقت ممكن".
وحتى الآن، انضمت 193 دولة إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، ولا تزال مصر، وإسرائيل (وقعت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية قبل دخولها حيز التنفيذ، لكنها لم تصدق عليها)، وكوريا الشمالية، وجنوب السودان، خارج إطارها القانوني.