https://sputnikarabic.ae/20231129/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-زيادة-العمل-لحل-الصراع-بين-إسرائيل-وفلسطين-1083603153.html

الأمم المتحدة تدعو إلى زيادة العمل لحل الصراع بين إسرائيل وفلسطين

الأمم المتحدة تدعو إلى زيادة العمل لحل الصراع بين إسرائيل وفلسطين

صرح المنسق الخاص للسلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على المجتمع الدولي تكثيف جهوده، في الأسابيع... 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T16:17+0000

2023-11-29T16:17+0000

2023-11-29T16:17+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

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وقال وينيسلاند، متحدثًا، عبر تقنية الفيديو، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "في ظل غياب إطار سياسي وأمني فعال، سيكون من المستحيل إنهاء العنف وخلق واقع جديد". ووفقا له، فإنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، يجب على المجتمع الدولي التفاوض مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين للتوصل إلى حل سياسي بناء وعملي.كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بالمفاوضات الجارية لإطالة أمد الهدنة المعلنة في قطاع غزة، بين حركة "حماس" وإسرائيل، مشددا على ضرورة التوصل لوقف حقيقي لإطلاق النار، لأسباب إنسانية.واستنكر غوتيريش، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة، قائلا: "️شعب غزة يواجه كارثة ملحمية أمام أعين العالم ولا بد من المضي قدمًا وبحزم نحو حل الدولتين".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة "حماس" وإسرائيل، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.يذكر أن الاتفاق ينص على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي، كما سيتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لجميع مناطق قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231129/غوتيريش-شعب-غزة-يواجه-كارثة-ملحمية-أمام-أعين-العالم-1083602585.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي