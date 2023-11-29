https://sputnikarabic.ae/20231129/مصر-الهدنة-الفلسطينية-الإسرائيلية-سرت-دون-عوائق-تذكر-في-اليوم-الأول-بعد-مدها-ليومين-1083584953.html
مصر: الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سرت دون عوائق تذكر في اليوم الأول بعد مدها ليومين
مصر: الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سرت دون عوائق تذكر في اليوم الأول بعد مدها ليومين
أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، اليوم الأربعاء، أن الوصول للهدنة في قطاع غزة استلزم جهودا تبذلها مصر مع قطر بمساندة أمريكية. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T10:53+0000
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وقال رشوان، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة" الإخبارية، إن "الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سرت دون عوائق تذكر في اليوم الأول بعد مدها ليومين".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها ليومين إضافيين.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي، كما يتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لجميع مناطق قطاع غزة.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة حماس الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231129/أردوغان-نتنياهو-سجل-لنفسه-لقبا-سيحفظه-التاريخ-وهو-جزار-غزة-1083583335.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
مصر: الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سرت دون عوائق تذكر في اليوم الأول بعد مدها ليومين
10:53 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 10:54 GMT 29.11.2023)
أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، اليوم الأربعاء، أن الوصول للهدنة في قطاع غزة استلزم جهودا تبذلها مصر مع قطر بمساندة أمريكية.
وقال رشوان، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة" الإخبارية، إن "الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سرت دون عوائق تذكر في اليوم الأول بعد مدها ليومين".
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها ليومين إضافيين.
وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي، كما يتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لجميع مناطق قطاع غزة.
ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة حماس الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.