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https://sputnikarabic.ae/20231129/البنتاغون-يعلن-تنفيذ-4-ضربات-ضد-جماعات-مرتبطة-بإيران-1083608911.html
البنتاغون يعلن تنفيذ 4 ضربات ضد جماعات مرتبطة بإيران
البنتاغون يعلن تنفيذ 4 ضربات ضد جماعات مرتبطة بإيران
أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت 4 ضربات لجماعات مرتبطة إيران، خلال... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T20:34+0000
2023-11-29T20:48+0000
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المسؤول في البنتاغون: "وجّهنا 4 ضربات ضد جماعات إيرانية في المنطقة، وقضينا على 15 شخصا في الآونة الأخيرة، وقد لا نقف عند هذا الحد".وحذّر المسؤول الأمريكي من عواقب أي تصرف، قائلا: "نحذر من أي سوء حسابات قد يؤدي إلى انزلاق عسكري في المنطقة ونحن لا نرغب بذلك".وأكّد المسؤول، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، بالقول: "واشنطن تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس ضد أي نشاط إيراني بما فيه جماعة الحوثيين في اليمن"، مضيفا: "لا نعرف وجهة الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون والتحقيق جار لمعرفة ما إذا كان مسيرة مفخخة".وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "سفينة حربية أميركية اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون من داخل اليمن مقابل البحر الأحمر".وأفادت وسائل إعلام غربية، في مقال منشور، نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، بإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" من اليمن، بواسطة سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، كانت تبحر بالقرب من مضيق باب المندب.وأوضح المقال أن "المدمرة البحرية "يو إس إس كارني" اعتبرت أن الطائرة المسيرة تشكل تهديدا وأسقطتها فوق المياه في جنوب البحر الأحمر، بينما كانت السفينة تتحرك نحو المضيق".
https://sputnikarabic.ae/20231129/روسيا-نعمل-على-حل-طويل-الأمد-للقضية-الفلسطينية-1083607396.html
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إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون يعلن تنفيذ 4 ضربات ضد جماعات مرتبطة بإيران

20:34 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 20:48 GMT 29.11.2023)
© AFP 2023 / EVA HAMBACHوزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACH
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أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت 4 ضربات لجماعات مرتبطة إيران، خلال الأيام الأخيرة، أدت لمقتل 15 شخصا.
وقال المسؤول في البنتاغون: "وجّهنا 4 ضربات ضد جماعات إيرانية في المنطقة، وقضينا على 15 شخصا في الآونة الأخيرة، وقد لا نقف عند هذا الحد".
وحذّر المسؤول الأمريكي من عواقب أي تصرف، قائلا: "نحذر من أي سوء حسابات قد يؤدي إلى انزلاق عسكري في المنطقة ونحن لا نرغب بذلك".
وأكّد المسؤول، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، بالقول: "واشنطن تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس ضد أي نشاط إيراني بما فيه جماعة الحوثيين في اليمن"، مضيفا: "لا نعرف وجهة الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون والتحقيق جار لمعرفة ما إذا كان مسيرة مفخخة".
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
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وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "سفينة حربية أميركية اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون من داخل اليمن مقابل البحر الأحمر".
وأفادت وسائل إعلام غربية، في مقال منشور، نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، بإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" من اليمن، بواسطة سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، كانت تبحر بالقرب من مضيق باب المندب.
وأوضح المقال أن "المدمرة البحرية "يو إس إس كارني" اعتبرت أن الطائرة المسيرة تشكل تهديدا وأسقطتها فوق المياه في جنوب البحر الأحمر، بينما كانت السفينة تتحرك نحو المضيق".
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