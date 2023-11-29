https://sputnikarabic.ae/20231129/البنتاغون-يعلن-تنفيذ-4-ضربات-ضد-جماعات-مرتبطة-بإيران-1083608911.html

البنتاغون يعلن تنفيذ 4 ضربات ضد جماعات مرتبطة بإيران

البنتاغون يعلن تنفيذ 4 ضربات ضد جماعات مرتبطة بإيران

أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت 4 ضربات لجماعات مرتبطة إيران، خلال... 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T20:34+0000

2023-11-29T20:34+0000

2023-11-29T20:48+0000

إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال المسؤول في البنتاغون: "وجّهنا 4 ضربات ضد جماعات إيرانية في المنطقة، وقضينا على 15 شخصا في الآونة الأخيرة، وقد لا نقف عند هذا الحد".وحذّر المسؤول الأمريكي من عواقب أي تصرف، قائلا: "نحذر من أي سوء حسابات قد يؤدي إلى انزلاق عسكري في المنطقة ونحن لا نرغب بذلك".وأكّد المسؤول، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، بالقول: "واشنطن تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس ضد أي نشاط إيراني بما فيه جماعة الحوثيين في اليمن"، مضيفا: "لا نعرف وجهة الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون والتحقيق جار لمعرفة ما إذا كان مسيرة مفخخة".وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "سفينة حربية أميركية اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون من داخل اليمن مقابل البحر الأحمر".وأفادت وسائل إعلام غربية، في مقال منشور، نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، بإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" من اليمن، بواسطة سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، كانت تبحر بالقرب من مضيق باب المندب.وأوضح المقال أن "المدمرة البحرية "يو إس إس كارني" اعتبرت أن الطائرة المسيرة تشكل تهديدا وأسقطتها فوق المياه في جنوب البحر الأحمر، بينما كانت السفينة تتحرك نحو المضيق".

https://sputnikarabic.ae/20231129/روسيا-نعمل-على-حل-طويل-الأمد-للقضية-الفلسطينية-1083607396.html

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