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https://sputnikarabic.ae/20231129/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تجدد-قرارها-الداعي-لانسحاب-إسرائيل-من-مرتفعات-الجولان-السورية-1083572163.html
الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد قرارها الداعي لانسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية
الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد قرارها الداعي لانسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية
جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الداعي إلى انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T00:14+0000
2023-11-29T00:14+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاءت نتائج التصويت بموافقة 91 دولة على تجديد القرار، ومعارضة 8 دول، وامتناع 62 دولة عن التصويت.وينص القرار على أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "تشعر بقلق عميق حيال عدم انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة".ويشدد القرار أيضًا على "عدم مشروعية بناء مستوطنات إسرائيلية وأنشطة أخرى في مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ 1967".وحذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس الثلاثاء، من أن سوريا وجيرانها في المنطقة على وشك الانجرار إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وقال نيبيزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يتفاقم الوضع الصعب في سوريا بسبب التصعيد الحاد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مثل بقية جيرانها في المنطقة. (سوريا والمنطقة) تتأرجح فعلياً وهي على وشك الانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق".وأضاف أن روسيا تدين بشدة الضربات الإسرائيلية على سوريا، لافتا إلى أن هذا يعد انتهاكا صارخا للسيادة والقواعد الأساسية للقانون الدولي.وتابع المندوب الروسي:ومرتفعات الجولان السورية أرض محتلة منذ الحرب العربية – الإسرائيلية في الخامس من حزيران/يونيو 1967، ويطالب المجتمع الدولي من خلال عدة قرارات أبرزها قراري مجلس الأمن 242 و338 بانسحاب إسرائيل الكامل منها.وفي آذار/مارس 2019، اعترف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بـ "سيادة إسرائيل على الجولان" رغم تعارض ذلك مع القانون الدولي والقرارات الأممية.
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الجولان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم
الجولان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم

الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد قرارها الداعي لانسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية

00:14 GMT 29.11.2023
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الداعي إلى انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاءت نتائج التصويت بموافقة 91 دولة على تجديد القرار، ومعارضة 8 دول، وامتناع 62 دولة عن التصويت.
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وينص القرار على أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "تشعر بقلق عميق حيال عدم انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة".
ويشدد القرار أيضًا على "عدم مشروعية بناء مستوطنات إسرائيلية وأنشطة أخرى في مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ 1967".
وحذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس الثلاثاء، من أن سوريا وجيرانها في المنطقة على وشك الانجرار إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال نيبيزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يتفاقم الوضع الصعب في سوريا بسبب التصعيد الحاد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مثل بقية جيرانها في المنطقة. (سوريا والمنطقة) تتأرجح فعلياً وهي على وشك الانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق".
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وأضاف أن روسيا تدين بشدة الضربات الإسرائيلية على سوريا، لافتا إلى أن هذا يعد انتهاكا صارخا للسيادة والقواعد الأساسية للقانون الدولي.
وتابع المندوب الروسي:
"في ظل هذه الظروف، فإن صمت زملائنا الغربيين، الذين لا يقدرون المخاطر الناجمة بشكل مباشر عن مثل هذه التصرفات المتهورة، يعد مؤشرا".
ومرتفعات الجولان السورية أرض محتلة منذ الحرب العربية – الإسرائيلية في الخامس من حزيران/يونيو 1967، ويطالب المجتمع الدولي من خلال عدة قرارات أبرزها قراري مجلس الأمن 242 و338 بانسحاب إسرائيل الكامل منها.
وفي آذار/مارس 2019، اعترف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بـ "سيادة إسرائيل على الجولان" رغم تعارض ذلك مع القانون الدولي والقرارات الأممية.
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