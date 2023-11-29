https://sputnikarabic.ae/20231129/المجلس-الأوروبي-لا-يوجد-اتفاق-بين-القادة-لضم-أوكرانيا-إلى-الاتحاد--1083582612.html

المجلس الأوروبي: لا يوجد اتفاق بين القادة لضم أوكرانيا إلى الاتحاد

المجلس الأوروبي: لا يوجد اتفاق بين القادة لضم أوكرانيا إلى الاتحاد

اعترف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الاربعاء، بأنه في هذه المرحلة لا يوجد اتفاق بين زعماء الدول الأوروبية على قرارات بدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا... 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T09:57+0000

2023-11-29T09:57+0000

2023-11-29T09:57+0000

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وذكر ميشيل في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، أنه "لصعوبة في اتخاذ مثل هذه القرارات تكمن في ضرورة اتخاذها بالإجماع، وفي هذه المرحلة لا يوجد إجماع".ومن المقرر أن تتم مناقشة القرارات المتعلقة ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تخصيص التمويل على نطاق واسع، في القمة الأوروبية المقبلة في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول.وفي وقت سابق من يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول العام الجاري، حذّر رئيس المفوضية الأوروبية السابق، جان كلود يونكر، من مغبة التسرع بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياها بالفاسدة.وأكد يونكر لصحيفة "Augsburger Allgemeine" الألمانية، أن "إطلاق وعود كاذبة للأوكرانيين فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لن يكون مفيدا لا للاتحاد ولا لأوكرانيا".وشدد على أن الدول الطامحة بعضوية الاتحاد الأوروبي مثل أوكرانيا ومولدوفا يجب أن تحدث إصلاحات داخلية، وأن تحصل على دعم "الأغلبية المؤهلة".وتواجه أوكرانيا منذ سنوات أسئلة بشأن سجلها في مكافحة الفساد.وأيّد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 (بشروط محددة).وقال ميشيل لصحيفة "شبيغل" الألمانية، إن "أوكرانيا يمكن أن تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030، إذا قام الجانبان بواجبهما". ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تسريع عمليات صنع القرار.

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