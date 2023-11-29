https://sputnikarabic.ae/20231129/بوتين-الغرب-ظن-وبشكل-خاطئ-أن-روسيا-لن-تتخلص-أبدا-من-الاعتماد-على-تكنولوجياته-1083605072.html

بوتين: الغرب ظن وبشكل خاطئ أن روسيا لن تتخلص أبدا من الاعتماد على تكنولوجياته

بوتين: الغرب ظن وبشكل خاطئ أن روسيا لن تتخلص أبدا من الاعتماد على تكنولوجياته

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الغرب كان مخطئا في اعتقاده، أن روسيا لن تتحرر من الاعتماد على تكنولوجياته، لكن هذا يحدث وبسرعة كبيرة. 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T17:30+0000

2023-11-29T17:30+0000

2023-11-29T17:30+0000

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الشباب

العلماء

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وقال بوتين في مؤتمر العلماء الشباب: "يعتقد من يسمون بشركائنا، وعلى الأقل هكذا كنا نسميهم، أنهم ربطونا بمثل هذا الاعتماد التكنولوجي، وأننا لن نخرج (نتخلص) منه أبدا. لكن بفضل جهود أشخاص مثلكم ومثل زملائكم (العلماء الشباب)، اتضح أن هذا ممكن، وليس ممكنًا فحسب، بل يحدث بسرعة كبيرة".وأشار بوتين إلى أنه "هناك سوق لبيع التكنلوجيات المصنعة من الشركات في بلدنا"، مضيفا: " في حال ظهور سوق جديد، فسيكون هناك حافز اقتصادي للإنتاج".وأوضح بوتين، قائلا: "عندما كان من الممكن شراء كل شيء من الخارج لم يكن هناك سوق محلي، لكن هناك شيء واحد مهم هنا، أنها بسيطة جدا وبدائية، لكن بشكل عام لا تزال تعمل حتى الآن"، ونوّه بضرورة المنافسة، قائلا: "من الضروري أن تكون هناك منافسة في السوق المحلية للمنتجات المقابلة".وأضاف بوتين أن "هناك بعض الأشياء الفريدة، والتي يمكن إنتاجها في نسخ واحدة، ولكن مع ذلك، عندما نتحدث عن نوع من الإنتاج الضخم، يجب أن تكون هناك منافسة لضمان الجودة.وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة لـ"مؤتمر العلماء الشباب"، اليوم الأربعاء، في مدينة سوتشي الروسية، والتي تجمع نخبة من علماء روسيا وعدة دول أخرى.وتعقد فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر هذا العام، في الفترة ما بين 28 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز "سيريوس" للعلوم والفنون في سوتشي، وتنظمها وزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية، ومؤسسة "روسكونغرس"، ومجلس التنسيق لشؤون الشباب في المجالات العلمية والتعليمية التابع لمجلس الرئاسة الروسية للعلوم والتعليم.

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روسيا, العالم, الشباب, العلماء