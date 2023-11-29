https://sputnikarabic.ae/20231129/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-استمرار-تمديد-الهدنة-في-غزة-وتبادل-الأسرى-فيديو-وصور-1083610375.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة في غزة وتبادل الأسرى.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة في غزة وتبادل الأسرى.. فيديو وصور
بدأت، مساء أمس الأربعاء، إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل بين إسرائيل و"حماس"، بوساطة قطرية مصرية... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T22:15+0000
2023-11-29T22:15+0000
2023-11-29T23:26+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة في غزة وتبادل الأسرى.. فيديو وصور
22:15 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 23:26 GMT 29.11.2023)
يتبع
بدأت، مساء أمس الأربعاء، إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل بين إسرائيل و"حماس"، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وأعلنت قطر، يوم أمس الثلاثاء، نجاح تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، في اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، معبرة عن أملها في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.
الجديد أولاًالقديم أولاً
أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، صباح يوم الخميس، إطلاق سراح عشرة محتجزين إسرائيليين يوم الأربعاء بموجب اتفاق الهدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس,
وكان بين المحتجزين العشرة خمس نساء وثلاثة أطفال ورجلان يبلغان من العمر 18 عامًا، كما أُطلق سراح أربعة محتجزين تايلانديين وشخصين يحملان الجنسية الروسية أيضًا يوم الأربعاء خارج نطاق الاتفاق.
وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب، صباح يوم الخميس، لإجراء محادثات مع قادة إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وتعتبر هذه الزيارة الثالثة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ بداية الحرب بين إسرائيل و"حماس".