عربي
https://sputnikarabic.ae/20231129/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-استمرار-تمديد-الهدنة-في-غزة-وتبادل-الأسرى-فيديو-وصور-1083610375.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة في غزة وتبادل الأسرى.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة في غزة وتبادل الأسرى.. فيديو وصور
بدأت، مساء أمس الأربعاء، إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل بين إسرائيل و"حماس"، بوساطة قطرية مصرية... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T22:15+0000
2023-11-29T23:26+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1c/1083550733_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e5f91e0e0232f1afbfe0b79636ceb1c1.jpg
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1c/1083550733_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_026b441fe7642b52582a716e0e2dca7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة في غزة وتبادل الأسرى.. فيديو وصور

22:15 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 23:26 GMT 29.11.2023)
تابعنا عبر
يتبع
بدأت، مساء أمس الأربعاء، إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل بين إسرائيل و"حماس"، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وأعلنت قطر، يوم أمس الثلاثاء، نجاح تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، في اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، معبرة عن أملها في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
23:23 GMT 29.11.2023
غوتيريش: المساعدات التي تدخل غزة لا تكفي لتلبية الاحتياجات الهائلة لأكثر من مليوني شخص
22:25 GMT 29.11.2023
وصول المحتجزين الإسرائيليين والتايلنديين المفرج عنهم إلى إسرائيل
أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، صباح يوم الخميس، إطلاق سراح عشرة محتجزين إسرائيليين يوم الأربعاء بموجب اتفاق الهدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس,
وكان بين المحتجزين العشرة خمس نساء وثلاثة أطفال ورجلان يبلغان من العمر 18 عامًا، كما أُطلق سراح أربعة محتجزين تايلانديين وشخصين يحملان الجنسية الروسية أيضًا يوم الأربعاء خارج نطاق الاتفاق.
22:15 GMT 29.11.2023
وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل للضغط باتجاه تمديد هدنة غزة
وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب، صباح يوم الخميس، لإجراء محادثات مع قادة إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وتعتبر هذه الزيارة الثالثة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ بداية الحرب بين إسرائيل و"حماس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала