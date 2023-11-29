تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة في غزة وتبادل الأسرى.. فيديو وصور

وصول المحتجزين الإسرائيليين والتايلنديين المفرج عنهم إلى إسرائيل

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، صباح يوم الخميس، إطلاق سراح عشرة محتجزين إسرائيليين يوم الأربعاء بموجب اتفاق الهدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس,

وكان بين المحتجزين العشرة خمس نساء وثلاثة أطفال ورجلان يبلغان من العمر 18 عامًا، كما أُطلق سراح أربعة محتجزين تايلانديين وشخصين يحملان الجنسية الروسية أيضًا يوم الأربعاء خارج نطاق الاتفاق.