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https://sputnikarabic.ae/20231130/كتائب-القسام-تتبنى-عملية-القدس-التي-أودت-بحياة-3-إسرائيليين-1083624214.html
كتائب القسام تتبنى "عملية القدس" التي أودت بحياة 3 إسرائيليين- عاجل
كتائب القسام تتبنى "عملية القدس" التي أودت بحياة 3 إسرائيليين- عاجل
أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، تبنيها لـ"عملية القدس"، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وتحييد منفذي العملية. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T13:20+0000
2023-11-30T13:27+0000
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وقالت كتائب القسام، في بيان لها: "نعلن تبنى عملية القدس البطولية ونزف منفذيها القساميين الشقيقين مراد وإبراهيم النمر".يتبع...
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العالم العربي, حركة حماس, آخر أخبار القدس الأن
العالم العربي, حركة حماس, آخر أخبار القدس الأن

كتائب القسام تتبنى "عملية القدس" التي أودت بحياة 3 إسرائيليين- عاجل

13:20 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 13:27 GMT 30.11.2023)
© AFP 2023كتائب القسام
كتائب القسام - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© AFP 2023
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أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، تبنيها لـ"عملية القدس"، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وتحييد منفذي العملية.
وقالت كتائب القسام، في بيان لها: "نعلن تبنى عملية القدس البطولية ونزف منفذيها القساميين الشقيقين مراد وإبراهيم النمر".
يتبع...
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