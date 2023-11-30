https://sputnikarabic.ae/20231130/كتائب-القسام-تتبنى-عملية-القدس-التي-أودت-بحياة-3-إسرائيليين-1083624214.html
كتائب القسام تتبنى "عملية القدس" التي أودت بحياة 3 إسرائيليين- عاجل
كتائب القسام تتبنى "عملية القدس" التي أودت بحياة 3 إسرائيليين- عاجل
أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، تبنيها لـ"عملية القدس"، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وتحييد منفذي العملية. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T13:20+0000
2023-11-30T13:20+0000
2023-11-30T13:27+0000
العالم العربي
حركة حماس
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وقالت كتائب القسام، في بيان لها: "نعلن تبنى عملية القدس البطولية ونزف منفذيها القساميين الشقيقين مراد وإبراهيم النمر".يتبع...
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, حركة حماس, آخر أخبار القدس الأن
العالم العربي, حركة حماس, آخر أخبار القدس الأن
كتائب القسام تتبنى "عملية القدس" التي أودت بحياة 3 إسرائيليين- عاجل
13:20 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 13:27 GMT 30.11.2023)
يتبع
أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، تبنيها لـ"عملية القدس"، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وتحييد منفذي العملية.
وقالت كتائب القسام، في بيان لها: "نعلن تبنى عملية القدس البطولية ونزف منفذيها القساميين الشقيقين مراد وإبراهيم النمر".