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https://sputnikarabic.ae/20231129/شركات-الشحن-البولندية-تستعد-لإغلاق-طويل-للمعابر-الحدودية-مع-أوكرانيا-1083603713.html
شركات النقل البولندية تستعد لإغلاق طويل للمعابر الحدودية مع أوكرانيا
شركات النقل البولندية تستعد لإغلاق طويل للمعابر الحدودية مع أوكرانيا
أفاد السياسي، توماس بوكزيك، الذي يدعم احتجاج تحالف القوميين والمتشككين في أوروبا (الكونفدرالية)، اليوم الأربعاء، على منصة "إكس"، باستعداد شركات النقل البولندية... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T16:34+0000
2023-11-29T17:01+0000
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وأوضح بوكزيك، بالقول: "تم وضع الحاويات في ميديك وكورشيفا (المعابر الحدودية على الحدود مع أوكرانيا). اليوم، وحتى لا تزعجنا الظروف الجوية، فإننا نستعد للتوقف طويلا، أجل النصر!".قبل أسابيع عدة، قامت شركات النقل البولندية، بإغلاق نقاط تفتيش السيارات على الحدود مع أوكرانيا، وأيدها في ذلك المزارعون، إذ يطالبون باستعادة نظام التصاريح الذي تم إلغاؤه سابقا لشركات النقل التجارية الأوكرانية مع استثناءات للمساعدات الإنسانية والإمدادات للقوات الأوكرانية، وتعليق تراخيص الشركات المنشأة في أوكرانيا، بعد فبراير/ شباط 2022، والتحقق منها، وتقسيم طوابير السيارات إلى سيارات فارغة ومحملة، حيث يصل طابور الشاحنات على الجانب البولندي إلى 50 كيلومترا، وقد مات سائقان أوكرانيان بالفعل فيه. في وقت سابق، قال نائب وزير الاقتصاد والتجارة في أوكرانيا، تاراس كاشكا، أن البلاد ستفرض حظرا على بعض المنتجات الزراعية البولندية ردا على تمديد الحظر من جانب واحد على استيراد الحبوب الأوكرانية. في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا، إلى العديد من دول حدود الاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير مراقبة الصادرات. بعد ذلك، أعلنت سلطات سلوفاكيا والمجر وبولندا، أنها مددت الحظر من جانب واحد. وقدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، وردا على ذلك، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الثلاث أنها ستقاطع اجتماعات منصة التنسيق بشأن الحبوب الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231129/المجلس-الأوروبي-لا-يوجد-اتفاق-بين-القادة-لضم-أوكرانيا-إلى-الاتحاد--1083582612.html
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أخبار أوكرانيا, بولندا, العالم
أخبار أوكرانيا, بولندا, العالم

شركات النقل البولندية تستعد لإغلاق طويل للمعابر الحدودية مع أوكرانيا

16:34 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 17:01 GMT 29.11.2023)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - بولنديون يعرضون على توصيل اللاجئين دون مقابل، 26 فبراير 2022
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - بولنديون يعرضون على توصيل اللاجئين دون مقابل، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أفاد السياسي، توماس بوكزيك، الذي يدعم احتجاج تحالف القوميين والمتشككين في أوروبا (الكونفدرالية)، اليوم الأربعاء، على منصة "إكس"، باستعداد شركات النقل البولندية لإغلاق طويل للمعابر الحدودية مع أوكرانيا، في ظروف الطقس البارد، وتم إنشاء مآو مؤقتة لإيواء سائقي الشاحنات.
وأوضح بوكزيك، بالقول: "تم وضع الحاويات في ميديك وكورشيفا (المعابر الحدودية على الحدود مع أوكرانيا). اليوم، وحتى لا تزعجنا الظروف الجوية، فإننا نستعد للتوقف طويلا، أجل النصر!".
قبل أسابيع عدة، قامت شركات النقل البولندية، بإغلاق نقاط تفتيش السيارات على الحدود مع أوكرانيا، وأيدها في ذلك المزارعون، إذ يطالبون باستعادة نظام التصاريح الذي تم إلغاؤه سابقا لشركات النقل التجارية الأوكرانية مع استثناءات للمساعدات الإنسانية والإمدادات للقوات الأوكرانية، وتعليق تراخيص الشركات المنشأة في أوكرانيا، بعد فبراير/ شباط 2022، والتحقق منها، وتقسيم طوابير السيارات إلى سيارات فارغة ومحملة، حيث يصل طابور الشاحنات على الجانب البولندي إلى 50 كيلومترا، وقد مات سائقان أوكرانيان بالفعل فيه.

في الآونة الأخيرة، أصبحت العلاقات البولندية - الأوكرانية، معقدة بشكل كبير بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية.

في وقت سابق، قال نائب وزير الاقتصاد والتجارة في أوكرانيا، تاراس كاشكا، أن البلاد ستفرض حظرا على بعض المنتجات الزراعية البولندية ردا على تمديد الحظر من جانب واحد على استيراد الحبوب الأوكرانية.
الاتحاد الاوروبي واوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
المجلس الأوروبي: لا يوجد اتفاق بين القادة لضم أوكرانيا إلى الاتحاد
09:57 GMT

ردا على ذلك، وعد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيتسكي، بتوسيع القائمة البولندية للمنتجات المحظورة من الاستيراد من أوكرانيا.

في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا، إلى العديد من دول حدود الاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير مراقبة الصادرات. بعد ذلك، أعلنت سلطات سلوفاكيا والمجر وبولندا، أنها مددت الحظر من جانب واحد.
وقدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، وردا على ذلك، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الثلاث أنها ستقاطع اجتماعات منصة التنسيق بشأن الحبوب الأوكرانية.
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