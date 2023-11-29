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https://sputnikarabic.ae/20231129/لحظة-إنقاذ-بحار-مصري-مفقود-بعد-غرق-سفينة-قبالة-جزيرة-ليسبوس-فيديو-1083602761.html
لحظة إنقاذ بحار مصري مفقود بعد غرق سفينة قبالة جزيرة ليسبوس... فيديو
لحظة إنقاذ بحار مصري مفقود بعد غرق سفينة قبالة جزيرة ليسبوس... فيديو
أنقذت البحرية اليونانية بحارا مصريا مفقودا كان على متن سفينة الشحن "رابتور" غرقت قبالة جزيرة ليسبوس في بحر إيجه يوم الأحد، وسط رياح عاصفة. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T15:51+0000
2023-11-29T15:51+0000
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وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشاهد التي توثق لحظة إنقاذ البحار المصري من قبل البحرية اليونانية، محاولين جلبه إلى داخل سفينة الانقاذ.وفي وقت سابق، 6 يونيو/ حزيران من هذا العام، ذكر خفر السواحل اليوناني في بيان له، بأنه "خلال عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق متواصلة لإنقاذ أجانب في المياه الدولية، عثرت سفينة تابعة لخفر السواحل على ثلاث جثث في المنطقة (مكان غرق القارب)، وانتشلتها وتم نقلها إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان"، كما أفاد خفر السواحل بأنهم تمكنوا حتى الآن من إنقاذ 104 أشخاص وانتشال81 جثة .وانتشل خفر السواحل اليوناني 78 جثة من البحر، يوم الأربعاء الماضي، بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك على متنه حمولة زائدة في المياه الدولية، وغرقه قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، على بعد 47 ميلا بحريا (87 كيلومترا) من بيلوس في البحر الأيوني، بحسب حصيلة رسمية. وتم إنقاذ 104 أشخاص نُقلوا إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان.
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العالم, العالم العربي, نادي

لحظة إنقاذ بحار مصري مفقود بعد غرق سفينة قبالة جزيرة ليسبوس... فيديو

15:51 GMT 29.11.2023
© AP Photo / Jeffrey T. Barnesغواص من خفر السواحل الأمريكي، مربوط بطائرة هليكوبتر تحوم فوق المياه، يسحب جثة شخص من سيارة غمرتها المياه وعالقة على بعد أمتار قليلة من شلالات نياجرا، نيويورك 8 ديسمبر 2021.
غواص من خفر السواحل الأمريكي، مربوط بطائرة هليكوبتر تحوم فوق المياه، يسحب جثة شخص من سيارة غمرتها المياه وعالقة على بعد أمتار قليلة من شلالات نياجرا، نيويورك 8 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Jeffrey T. Barnes
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أنقذت البحرية اليونانية بحارا مصريا مفقودا كان على متن سفينة الشحن "رابتور" غرقت قبالة جزيرة ليسبوس في بحر إيجه يوم الأحد، وسط رياح عاصفة.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشاهد التي توثق لحظة إنقاذ البحار المصري من قبل البحرية اليونانية، محاولين جلبه إلى داخل سفينة الانقاذ.
وفي وقت سابق، 6 يونيو/ حزيران من هذا العام، ذكر خفر السواحل اليوناني في بيان له، بأنه "خلال عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق متواصلة لإنقاذ أجانب في المياه الدولية، عثرت سفينة تابعة لخفر السواحل على ثلاث جثث في المنطقة (مكان غرق القارب)، وانتشلتها وتم نقلها إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان"، كما أفاد خفر السواحل بأنهم تمكنوا حتى الآن من إنقاذ 104 أشخاص وانتشال81 جثة .
وانتشل خفر السواحل اليوناني 78 جثة من البحر، يوم الأربعاء الماضي، بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك على متنه حمولة زائدة في المياه الدولية، وغرقه قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، على بعد 47 ميلا بحريا (87 كيلومترا) من بيلوس في البحر الأيوني، بحسب حصيلة رسمية. وتم إنقاذ 104 أشخاص نُقلوا إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان.
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