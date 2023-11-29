https://sputnikarabic.ae/20231129/مجلس-الأمن-التركي-إسرائيل-ستواجه-عواقب-الجرائم-المرتكبة-في-غزة-1083607624.html

مجلس الأمن التركي: إسرائيل ستواجه عواقب الجرائم المرتكبة في غزة

مجلس الأمن التركي: إسرائيل ستواجه عواقب الجرائم المرتكبة في غزة

أفاد مجلس الأمن التركي، في بيان، عقب اجتماعه، اليوم الأربعاء، بأن "إسرائيل ستواجه عواقب الجرائم اللاإنسانية، التي ارتكبت في قطاع غزة". 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T19:21+0000

2023-11-29T19:21+0000

2023-11-29T19:21+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

أخبار تركيا اليوم

العالم

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وجاء في بيان مجلس الأمن التركي: "تم التأكيد على أنه سيتعين على إسرائيل عاجلا أم آجلا مواجهة عواقب الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبت في غزة، والتي دخلت التاريخ كنقطة سوداء"، مضيفا أن "المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي تتمثل في الوقف الفوري للهجمات الرامية للإبادة الجماعية للمدنيين الأبرياء واحتلال أراضي غزة".وأضاف البيان أن "يتعين على الإدارة الإسرائيلية والأطراف الداعمة للمذابح إدراك بأنه في حال لم يتم وقف هذه الأعمال الوحشية على الفور، فإنه من الممكن أن تبدأ دوامة من العنف، والتي ستستمر عواقبها لأجيال وقد تمتد إلى ما وراء المنطقة، وأن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتكاملة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية داخل حدود عام 1967".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء،صرح المنسق الخاص للسلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه يتعين على المجتمع الدولي تكثيف جهوده، في الأسابيع المقبلة، لحل قضية الشرق الأوسط بمشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول أخرى في المنطقة.وقال وينيسلاند، متحدثًا، عبر تقنية الفيديو، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "في ظل غياب إطار سياسي وأمني فعال، سيكون من المستحيل إنهاء العنف وخلق واقع جديد". ووفقا له، فإنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، يجب على المجتمع الدولي التفاوض مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين للتوصل إلى حل سياسي بناء وعملي.

https://sputnikarabic.ae/20231129/روسيا-نعمل-على-حل-طويل-الأمد-للقضية-الفلسطينية-1083607396.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, أخبار تركيا اليوم, العالم