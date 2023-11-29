https://sputnikarabic.ae/20231129/موسكو-على-الناتو-وقف-سياسته-الرامية-إلى-زعزعة-استقرار-البلقان-1083581839.html

موسكو: على "الناتو" وقف سياسته الرامية إلى زعزعة استقرار البلقان

موسكو: على "الناتو" وقف سياسته الرامية إلى زعزعة استقرار البلقان

شددت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على أنه يجب على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقف سياسته الرامية إلى زعزعة... 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T09:54+0000

2023-11-29T09:54+0000

2023-11-29T09:54+0000

روسيا

البلقان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048699078_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_b1ec5f77182137e299666e783d21bf43.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، اللذين يدافعان في كل منعطف عن المعايير الديمقراطية السيئة السمعة، يغضان الطرف عن انتهاكات الحقوق الأساسية لصرب كوسوفو".وأضافت زاخاروفا أن "جولة الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إلى البلقان، في الفترة من 19 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت أيضا علامة أخرى على المسار المدمر للحلف. يجب على الناتو وقف سياسته الرامية إلى زعزعة استقرار البلقان، وإقامة نظامه الخاص هناك، وخلق خطوط فاصلة جديدة. وكما يظهر التاريخ، فإن ظهور الحلف في البلقان يصاحبه دائما حزن وخسائر في الأرواح ودمار وجرائم حرب".وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، في 20 نوفمبر الجاري، أن الحلف يدرس إمكانية زيادة حجم وجوده في كوسوفو وفي منطقة غرب البلقان، "لضمان عدم خروج هذا [العنف] عن السيطرة وخلق صراع عنيف جديد في كوسوفو والمنطقة بشكل أوسع".وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، قد أعلن في 29 أيلول/سبتمبر، أن "الناتو" يعتزم زيادة عدد قواته الدولية في كوسوفو لضمان الأمن على الحدود مع صربيا، وذلك على خلفية التصعيد الأخير في كوسوفو، داعيًا السلطات في صربيا وكوسوفو إلى خفض التصعيد، مطالبًا بلغراد بسحب قواتها من حدود الإقليم.

https://sputnikarabic.ae/20231120/ستولتنبرغ-الناتو-يدرس-إمكانية-زيادة-وجوده-في-البلقان--1083323983.html

البلقان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, البلقان