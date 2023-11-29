https://sputnikarabic.ae/20231129/موسكو-على-الناتو-وقف-سياسته-الرامية-إلى-زعزعة-استقرار-البلقان-1083581839.html
موسكو: على "الناتو" وقف سياسته الرامية إلى زعزعة استقرار البلقان
موسكو: على "الناتو" وقف سياسته الرامية إلى زعزعة استقرار البلقان
شددت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على أنه يجب على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقف سياسته الرامية إلى زعزعة... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T09:54+0000
2023-11-29T09:54+0000
2023-11-29T09:54+0000
روسيا
البلقان
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، اللذين يدافعان في كل منعطف عن المعايير الديمقراطية السيئة السمعة، يغضان الطرف عن انتهاكات الحقوق الأساسية لصرب كوسوفو".وأضافت زاخاروفا أن "جولة الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إلى البلقان، في الفترة من 19 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت أيضا علامة أخرى على المسار المدمر للحلف. يجب على الناتو وقف سياسته الرامية إلى زعزعة استقرار البلقان، وإقامة نظامه الخاص هناك، وخلق خطوط فاصلة جديدة. وكما يظهر التاريخ، فإن ظهور الحلف في البلقان يصاحبه دائما حزن وخسائر في الأرواح ودمار وجرائم حرب".وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، في 20 نوفمبر الجاري، أن الحلف يدرس إمكانية زيادة حجم وجوده في كوسوفو وفي منطقة غرب البلقان، "لضمان عدم خروج هذا [العنف] عن السيطرة وخلق صراع عنيف جديد في كوسوفو والمنطقة بشكل أوسع".وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، قد أعلن في 29 أيلول/سبتمبر، أن "الناتو" يعتزم زيادة عدد قواته الدولية في كوسوفو لضمان الأمن على الحدود مع صربيا، وذلك على خلفية التصعيد الأخير في كوسوفو، داعيًا السلطات في صربيا وكوسوفو إلى خفض التصعيد، مطالبًا بلغراد بسحب قواتها من حدود الإقليم.
https://sputnikarabic.ae/20231120/ستولتنبرغ-الناتو-يدرس-إمكانية-زيادة-وجوده-في-البلقان--1083323983.html
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روسيا, البلقان
موسكو: على "الناتو" وقف سياسته الرامية إلى زعزعة استقرار البلقان
شددت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على أنه يجب على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقف سياسته الرامية إلى زعزعة استقرار البلقان.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، اللذين يدافعان في كل منعطف عن المعايير الديمقراطية السيئة السمعة، يغضان الطرف عن انتهاكات الحقوق الأساسية لصرب كوسوفو".
وأضافت زاخاروفا أن "جولة الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إلى البلقان، في الفترة من 19 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت أيضا علامة أخرى على المسار المدمر للحلف. يجب على الناتو وقف سياسته الرامية إلى زعزعة استقرار البلقان، وإقامة نظامه الخاص هناك، وخلق خطوط فاصلة جديدة. وكما يظهر التاريخ، فإن ظهور الحلف في البلقان يصاحبه دائما حزن وخسائر في الأرواح ودمار وجرائم حرب".
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن "مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في بريشتينا (عاصمة كوسوفو) تواصل تصعيد الوضع في منطقة جنوب صربيا... وتسعى إلى تعزيز مطالباتها بوضع الدولة. إن ما يسمى بـ "سلطات كوسوفو الألبانية"، كما حدث في العام الماضي، انتهكت بشكل صارخ حقوق الصرب المحليين - فقد حرمتهم من فرصة المشاركة في الانتخابات المبكرة للبرلمان الصربي في مكان إقامتهم".
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، في 20 نوفمبر الجاري، أن الحلف يدرس إمكانية زيادة حجم وجوده في كوسوفو وفي منطقة غرب البلقان، "لضمان عدم خروج هذا [العنف] عن السيطرة وخلق صراع عنيف جديد في كوسوفو والمنطقة بشكل أوسع".
وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، قد أعلن في 29 أيلول/سبتمبر، أن "الناتو" يعتزم زيادة عدد قواته الدولية في كوسوفو لضمان الأمن على الحدود مع صربيا، وذلك على خلفية التصعيد الأخير في كوسوفو، داعيًا السلطات في صربيا وكوسوفو إلى خفض التصعيد، مطالبًا بلغراد بسحب قواتها من حدود الإقليم.