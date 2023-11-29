https://sputnikarabic.ae/20231129/نادي-الأسير-الفلسطيني-3290-معتقلا-في-الضفة-الغربية-منذ-7-أكتوبر-بينهم-125-امرأة-1083575822.html

نادي الأسير الفلسطيني: 3290 معتقلا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر بينهم 125 امرأة

نادي الأسير الفلسطيني: 3290 معتقلا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر بينهم 125 امرأة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 3290 معتقلا، أعلاها في محافظة الخليل... 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T07:36+0000

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وقال نادي الأسير، في بيان له، إن "من بين المعتقلين 125 امرأة، وتشمل اللواتي اعتقلن من أراضي العام 1948"، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 145 طفلا، خلال أكتوبر الماضي .وأوضح النادي، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الخمسة أيام من الهدنة 168 فلسطينيا"، مؤكدا أن "أوامر الاعتقال الإداري بعد طوفان الأقصى بلغت 1661 أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة "حماس" الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، ليومين إضافيين.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي، كما يتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لجميع مناطق قطاع غزة.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيًا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

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https://sputnikarabic.ae/20231128/قطر-تعلن-نجاح-تبادل-الأسرى-والمحتجزين-في-اليوم-الخامس-من-الهدنة-في-غزة-1083567844.html

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