https://sputnikarabic.ae/20231129/ماسك-يرد-على-دعوة-حماس-لزيارة-قطاع-غزة--1083573531.html

ماسك يرد على دعوة "حماس" لزيارة قطاع غزة

ماسك يرد على دعوة "حماس" لزيارة قطاع غزة

رد رجل الأعمال الأمريكي والملياردر إيلون ماسك، على طلب وجهته حركة "حماس" الفلسطينية له لزيارة قطاع غزة، معربا عن تخوفه من هذه الزيارة بسبب خطورة الوضع في... 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T05:40+0000

2023-11-29T05:40+0000

2023-11-29T05:40+0000

العالم

غزة

قطاع غزة

طوفان الأقصى

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ورفض ماسك الزيارة في رده على منشور لرجل الأعمال والتر بلومبرغ على موقع "إكس" ذكر فيه أن "حماس" دعت ماسك لزيارة قطاع غزة.وأضاف ماسك: "لكنني على ثقة بأن غزة مزدهرة على المدى الطويل ستكون أمرا جيدا لجميع الأطراف"، على حد تعبيره.وكان ممثل حركة "حماس" في لبنان أسامة حمدان، قد دعا، أمس الثلاثاء، إيلون ماسك إلى زيارة قطاع غزة.وقال حمدان في مؤتمر صحافي عقد في بيروت: "ندعو السيد إيلون ماسك الذي زار الاحتلال لزيارة قطاع غزة للاطلاع على حجم المجازر والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا، التزاما بمعايير الموضوعية والمصداقية، وابتعادا عن سياسة الانحياز والمعايير المزدوجة في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه المشروعة".أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارعي، صباح الاثنين الماضي، أن أقمار "ستارلينك" الفضائية ‏لن تتمكن من العمل في إسرائيل وقطاع غزة، إلا بعد موافقة وزارته، وذلك عقب الاتفاق على "تفاهم ‏مبدئي" مع الملياردير، إيلون ماسك.‏ويأتي إعلان وزير الاتصالات الإسرائيلي، تزامنًا مع زيارة أجراها إيلون ماسك لإسرائيل، في ذات اليوم، والتي علّق عليها شلومو كارعي قائلا: "خلال فترة وجودك في إسرائيل، آمل أن تتمكن من اكتساب رؤية قيمة، وأن تكون بمثابة نقطة انطلاق للمساعي المستقبلية، فضلا عن تعزيز علاقتك مع الشعب اليهودي والقيم التي نتقاسمها مع العالم أجمع".

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