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إسرائيل تستدعي سفيرها لدى مدريد... ونتنياهو يوجه باستدعاء سفير إسبانيا "لتوبيخه"
إسرائيل تستدعي سفيرها لدى مدريد... ونتنياهو يوجه باستدعاء سفير إسبانيا "لتوبيخه"
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الخميس، أن إسرائيل قررت استدعاء سفيرها في مدريد، للتشاور حول تصريحات رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز،... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T14:54+0000
2023-11-30T14:54+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وكتب كوهين عبر حسابه في منصة "إكس" ("تويتر" سابقًا): "بعد التصريحات الشنيعة لرئيس الوزراء الإسباني، الذي يكرر اتهامات لا أساس لها من الصحة، قررت الاتصال بالسفيرة الإسرائيلية لدى إسبانيا، واستدعائها للتشاور في القدس. إسرائيل تصرفت وستتصرف وفقا للقانون الدولي، وسنواصل الحرب حتى إطلاق سراح جميع المختطفين والقضاء على حماس في قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال سانشيز، خلال مقابلة مع قناة "TVE"، إنه "بالنظر إلى عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة، هناك شكوك في أن إسرائيل تلتزم بالقانون الإنساني الدولي".وقال سانشيز، خلال زيارتة لمصر، الأسبوع الماضي، إن "وقف إطلاق النار المؤقت في غزة، ليس كافيا ويجب التوصل إلى اتفاقات إنسانية دائمة"، وردا على سؤال حول ما إذا كانت مدريد ستعترف من جانب واحد بدولة فلسطين، أكد أنه "إذا لم يعترف الاتحاد الأوروبي بها، فإن إسبانيا ستتخذ قرارها بنفسها".
https://sputnikarabic.ae/20231130/بلينكن-يؤكد-لنتنياهو-ضرورة-حماية-المدنيين-جنوبي-غزة-قبل-أي-عمليات-عسكرية-هناك-1083630435.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, اسبانيا
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, اسبانيا

إسرائيل تستدعي سفيرها لدى مدريد... ونتنياهو يوجه باستدعاء سفير إسبانيا "لتوبيخه"

14:54 GMT 30.11.2023
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الخميس، أن إسرائيل قررت استدعاء سفيرها في مدريد، للتشاور حول تصريحات رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، المناهضة لإسرائيل، بشأن الصراع في قطاع غزة.
وكتب كوهين عبر حسابه في منصة "إكس" ("تويتر" سابقًا): "بعد التصريحات الشنيعة لرئيس الوزراء الإسباني، الذي يكرر اتهامات لا أساس لها من الصحة، قررت الاتصال بالسفيرة الإسرائيلية لدى إسبانيا، واستدعائها للتشاور في القدس. إسرائيل تصرفت وستتصرف وفقا للقانون الدولي، وسنواصل الحرب حتى إطلاق سراح جميع المختطفين والقضاء على حماس في قطاع غزة".

وفي السياق ذاته، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أوعز لوزير خارجيته إيلي كوهين، باستدعاء سفير إسبانيا بهدف محادثة توبيخ".

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
بلينكن يؤكد لنتنياهو ضرورة حماية المدنيين جنوبي غزة قبل أي عمليات عسكرية هناك
14:22 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال سانشيز، خلال مقابلة مع قناة "TVE"، إنه "بالنظر إلى عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة، هناك شكوك في أن إسرائيل تلتزم بالقانون الإنساني الدولي".

وتابع: "من الواضح أنه يتعين علينا أن نقترح حلًا سياسيا لإنهاء هذه الأزمة، وهذا الحل يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، واعتبر أنه "من مصلحة أوروبا الاعتراف بدولة فلسطينية وأن تستقر المنطقة".

وقال سانشيز، خلال زيارتة لمصر، الأسبوع الماضي، إن "وقف إطلاق النار المؤقت في غزة، ليس كافيا ويجب التوصل إلى اتفاقات إنسانية دائمة"، وردا على سؤال حول ما إذا كانت مدريد ستعترف من جانب واحد بدولة فلسطين، أكد أنه "إذا لم يعترف الاتحاد الأوروبي بها، فإن إسبانيا ستتخذ قرارها بنفسها".
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