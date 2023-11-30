https://sputnikarabic.ae/20231130/إعلام-غربي-يحذر-من-مشكلة-تقنية-في-دبابات-أبرامز-إم--1-تخرجها-من-الخدمة-1083615675.html

إعلام غربي يحذر من مشكلة تقنية في دبابات "أبرامز إم -1" تخرجها من الخدمة

إعلام غربي يحذر من مشكلة تقنية في دبابات "أبرامز إم -1" تخرجها من الخدمة

أشار تقرير إعلامي لمعاناة دبابات "أبرامز إم -1" من مشاكل تقنية في أوكرانيا، الأمر الذي يهدد بحدوث أضرار جسيمة بالدبابة. 30.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-30T08:23+0000

2023-11-30T08:23+0000

2023-11-30T08:23+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

رصد عسكري

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بحسب التقرير الأمريكي فإن هذا النوع من الدبابات يواجه الفشل في أوكرانيا بسبب الحاجة إلى تنظيف مرشحات المحرك الهشة كل 12 ساعة، وهو ما يتطلب استهلاكا عاليا للوقود.وأشار المنشور إلى أن إهمال تنظيف المرشحات تحت أي ظرف من الظروف وبمعدل مرتين يوميا، سيؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة للمحرك بحيث سيتعين إرساله لإجراء إصلاحات طويلة الأمد، والتي يتم إجراؤها في بولندا، بالإضافة للإستهلاك الكبير للوقود، حيث وصفت نائبة مساعد وزير الدفاع لورا كوبر، هذه الدبابة بـ"مستهلكة الوقود".وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-من-غير-المرجح-أن-تستخدم-القوات-الأوكرانية-دبابات-أبرامز-قبل-الربيع-1083419405.html

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