https://sputnikarabic.ae/20231130/إعلام-غربي-يحذر-من-مشكلة-تقنية-في-دبابات-أبرامز-إم--1-تخرجها-من-الخدمة-1083615675.html
إعلام غربي يحذر من مشكلة تقنية في دبابات "أبرامز إم -1" تخرجها من الخدمة
إعلام غربي يحذر من مشكلة تقنية في دبابات "أبرامز إم -1" تخرجها من الخدمة
أشار تقرير إعلامي لمعاناة دبابات "أبرامز إم -1" من مشاكل تقنية في أوكرانيا، الأمر الذي يهدد بحدوث أضرار جسيمة بالدبابة. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T08:23+0000
2023-11-30T08:23+0000
2023-11-30T08:23+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
رصد عسكري
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بحسب التقرير الأمريكي فإن هذا النوع من الدبابات يواجه الفشل في أوكرانيا بسبب الحاجة إلى تنظيف مرشحات المحرك الهشة كل 12 ساعة، وهو ما يتطلب استهلاكا عاليا للوقود.وأشار المنشور إلى أن إهمال تنظيف المرشحات تحت أي ظرف من الظروف وبمعدل مرتين يوميا، سيؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة للمحرك بحيث سيتعين إرساله لإجراء إصلاحات طويلة الأمد، والتي يتم إجراؤها في بولندا، بالإضافة للإستهلاك الكبير للوقود، حيث وصفت نائبة مساعد وزير الدفاع لورا كوبر، هذه الدبابة بـ"مستهلكة الوقود".وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-من-غير-المرجح-أن-تستخدم-القوات-الأوكرانية-دبابات-أبرامز-قبل-الربيع-1083419405.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري
إعلام غربي يحذر من مشكلة تقنية في دبابات "أبرامز إم -1" تخرجها من الخدمة
أشار تقرير إعلامي لمعاناة دبابات "أبرامز إم -1" من مشاكل تقنية في أوكرانيا، الأمر الذي يهدد بحدوث أضرار جسيمة بالدبابة.
بحسب التقرير الأمريكي فإن هذا النوع من الدبابات يواجه الفشل في أوكرانيا بسبب الحاجة إلى تنظيف مرشحات المحرك الهشة كل 12 ساعة، وهو ما يتطلب استهلاكا عاليا للوقود.
وأضاف المنشور: "إن مرشحات أبرامز هي التي قد تكون أكبر صداع للجيش الأوكراني، ويجب على طاقم الدبابة تنظيفه مرتين في اليوم وأن يقوموا بزيادة سرعة محرك دبابتهم لتنشيط نظام النفاث النبضي، الذي يدفع الهواء خارج الخزان بدلاً من دخوله، مما يؤدي إلى رمي الغبار والحطام من الشبكة الخلفية".
وأشار المنشور إلى أن إهمال تنظيف المرشحات تحت أي ظرف من الظروف وبمعدل مرتين يوميا، سيؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة للمحرك بحيث سيتعين إرساله لإجراء إصلاحات طويلة الأمد، والتي يتم إجراؤها في بولندا، بالإضافة للإستهلاك الكبير للوقود، حيث وصفت نائبة مساعد وزير الدفاع لورا كوبر، هذه الدبابة بـ"مستهلكة الوقود".
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.