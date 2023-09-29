https://sputnikarabic.ae/20230929/توابيت-مدرعة-خبراء-يحذرون-من-مشاكل-أبرامز-في-أوكرانيا-1081503837.html

"توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا

"توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا

أكد فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين الماضي، أن أول دفعة من دبابات "أبرامز" وصلت إلى أوكرانيا، معربا عن "امتنانه" لـ"حلفاء" كييف الأمريكيين للوفاء بوعدهم بعد ما... 29.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-29T09:00+0000

2023-09-29T09:00+0000

2023-09-29T09:10+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

رصد عسكري

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072735289_0:102:3333:1977_1920x0_80_0_0_a98042164f04c1c5cf33e1b388955ab5.jpg

قوبل تسليم الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية بموجة من آراء الخبراء حول التأثير الذي ستحدثه هذه الدبابات في ساحة المعركة، وأشار خبراء عسكريون من روسيا والدول الغربية إلى العديد من المشكلات المتعلقة بهذه الدبابات."توابيت مدرعة"أشار قائد كتيبة "لوكلير" السابق، يان يويفين، لوسائل إعلام فرنسية أن هذه الدبابات يمكن أن تصبح بمثابة "توابيت مدرعة" بوزن يبلغ 70 طنا، في حال لم يتم صيانتها جيدا في الوقت المناسب.وأضاف أن أحد أعباء هذه الدبابة يتمثل بصيانتها والخدمات اللوجستية المطلوبة، محذرا من أن صيانة المحركات التوربينية تتطلب موظفين مدربين بشكل أفضل بكثير من صيانة محركات الديزل."قابلية للانفجار"حذر الجنرال المتقاعد مارك هيرتلينغ، القائد العام السابق للقوات الأمريكية في أوروبا والمحلل العسكري، من أنه إذا تم استخدام محركات "أبرامز" بشكل غير صحيح، فإن الدبابات يمكن أن تنفجر ببساطة."سرعة التدريب واللغة عوائق كبيرة"يمثل التدريب على استخدام دبابات "أبرامز" مشكلة أخرى، حيث ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية هذا الأسبوع أن النهج التدريبي المكثف، الذي تتبعه دول الناتو في تعليم الجنود الأوكرانيين تشغيل معدات التحالف قد أدى إلى سوء في الصيانة، وحدوث أعطال أكثر من المتوقع، وخلل في أنظمة الأسلحة الثقيلة الموجودة على متن الدبابات.كما يتطلب من المتقدمين للعمل في وظيفة عامل صيانة "أبرامز" الحصول على أعلى نسبة في الاختبار تصل لـ 99 في المئة من اختبار الكفاءة المهنية للخدمات المسلحة (ASVAB)، أو على أعلى نسبة في الصيانة الميكانيكية والتي تصل لـ88 في المئة و92 في المئة من الاختبار الفني العام. ومن غير الواضح ما إذا كان قد تمت معالجة هذه القضايا بالنسبة للجنود الأوكرانيين وكيف تمت معالجتها.من جهته، وصف فيكتور ليتوفكين، العقيد المتقاعد بالجيش الروسي والمراقب العسكري المتخصص في الدبابات، في حديث لـ"سبوتنيك"، عندما سئل عن مدى واقعية التدريبات على دبابة "أبرامز" في مثل هذا الإطار الزمني القصير، هذا الأمر بأنه "ضرب من الخيال".وأشار إلى مشكلة اللغة والترجمة، فكل ما يتعلق بدبابة "أبرامز" باللغة الإنجليزية، مؤكدا أن حاجز اللغة مهم للغاية.هل يمكن أن تدار دبابات "أبرامز" من قبل شركات غربية أو الناتو ؟يذكر أنه في وقت سابق تم الإعلان عن تدمير دبابة "ليوبارد" ألمانية في زابوروجيه، يقودها طاقم يتحدث الألمانية بالكامل، حيث أكد ميكانيكي الدبابة أنه "ليس مرتزقًا بل جنديًا في الجيش الألماني"."كابوس الصيانة"الأمر نفسه ينطبق على الصيانة، أضاف ليتوفكين، لافتا إلى أن "أبرامز" هي دبابة "مزاجية للغاية"، حيث يستهلك محركها التوربيني وقود الطائرات، كما أن قطعة درعها تعاني من مشاكل فنية خاصة.وقال ليتوفكين إنه عندما تتعطل الدبابات، يمكن أن تجد نفسها على الفور أهدافًا للقوات الروسية المسلحة بأسلحة مضادة للدبابات محمولة، ومدافع الهاون، والمدفعية، والطائرات دون طيار، مضيفا: "لذلك لا أعتقد أن أبرامز ستلعب أي دور رئيسي في الحرب الحديثة، مع احتمال أن يقوم الأمريكيون بالإضرار بسمعتهم مرة أخرى، تمامًا كما فعل البريطانيون بإرسال "تشالنجر2 ".

https://sputnikarabic.ae/20230926/ما-الأسلحة-الروسية-التي-يمكنها-اختراق-درع-دبابة-أبرامز--إم1إيه1؟-1081421427.html

https://sputnikarabic.ae/20230928/أبرامز-بمواجهة-تي-90أي-دبابة-تتمتع-بفرص-أكبر-في-ساحة-المعركة-1081480678.html

https://sputnikarabic.ae/20230926/بعد-فشل-ليوبارد-أمريكا-تزج-أبرامز-في-أوكرانيا-1081406946.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك