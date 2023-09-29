https://sputnikarabic.ae/20230929/توابيت-مدرعة-خبراء-يحذرون-من-مشاكل-أبرامز-في-أوكرانيا-1081503837.html
"توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا
"توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا
أكد فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين الماضي، أن أول دفعة من دبابات "أبرامز" وصلت إلى أوكرانيا، معربا عن "امتنانه" لـ"حلفاء" كييف الأمريكيين للوفاء بوعدهم بعد ما... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T09:00+0000
2023-09-29T09:00+0000
2023-09-29T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072735289_0:102:3333:1977_1920x0_80_0_0_a98042164f04c1c5cf33e1b388955ab5.jpg
قوبل تسليم الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية بموجة من آراء الخبراء حول التأثير الذي ستحدثه هذه الدبابات في ساحة المعركة، وأشار خبراء عسكريون من روسيا والدول الغربية إلى العديد من المشكلات المتعلقة بهذه الدبابات."توابيت مدرعة"أشار قائد كتيبة "لوكلير" السابق، يان يويفين، لوسائل إعلام فرنسية أن هذه الدبابات يمكن أن تصبح بمثابة "توابيت مدرعة" بوزن يبلغ 70 طنا، في حال لم يتم صيانتها جيدا في الوقت المناسب.وأضاف أن أحد أعباء هذه الدبابة يتمثل بصيانتها والخدمات اللوجستية المطلوبة، محذرا من أن صيانة المحركات التوربينية تتطلب موظفين مدربين بشكل أفضل بكثير من صيانة محركات الديزل."قابلية للانفجار"حذر الجنرال المتقاعد مارك هيرتلينغ، القائد العام السابق للقوات الأمريكية في أوروبا والمحلل العسكري، من أنه إذا تم استخدام محركات "أبرامز" بشكل غير صحيح، فإن الدبابات يمكن أن تنفجر ببساطة."سرعة التدريب واللغة عوائق كبيرة"يمثل التدريب على استخدام دبابات "أبرامز" مشكلة أخرى، حيث ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية هذا الأسبوع أن النهج التدريبي المكثف، الذي تتبعه دول الناتو في تعليم الجنود الأوكرانيين تشغيل معدات التحالف قد أدى إلى سوء في الصيانة، وحدوث أعطال أكثر من المتوقع، وخلل في أنظمة الأسلحة الثقيلة الموجودة على متن الدبابات.كما يتطلب من المتقدمين للعمل في وظيفة عامل صيانة "أبرامز" الحصول على أعلى نسبة في الاختبار تصل لـ 99 في المئة من اختبار الكفاءة المهنية للخدمات المسلحة (ASVAB)، أو على أعلى نسبة في الصيانة الميكانيكية والتي تصل لـ88 في المئة و92 في المئة من الاختبار الفني العام. ومن غير الواضح ما إذا كان قد تمت معالجة هذه القضايا بالنسبة للجنود الأوكرانيين وكيف تمت معالجتها.من جهته، وصف فيكتور ليتوفكين، العقيد المتقاعد بالجيش الروسي والمراقب العسكري المتخصص في الدبابات، في حديث لـ"سبوتنيك"، عندما سئل عن مدى واقعية التدريبات على دبابة "أبرامز" في مثل هذا الإطار الزمني القصير، هذا الأمر بأنه "ضرب من الخيال".وأشار إلى مشكلة اللغة والترجمة، فكل ما يتعلق بدبابة "أبرامز" باللغة الإنجليزية، مؤكدا أن حاجز اللغة مهم للغاية.هل يمكن أن تدار دبابات "أبرامز" من قبل شركات غربية أو الناتو ؟يذكر أنه في وقت سابق تم الإعلان عن تدمير دبابة "ليوبارد" ألمانية في زابوروجيه، يقودها طاقم يتحدث الألمانية بالكامل، حيث أكد ميكانيكي الدبابة أنه "ليس مرتزقًا بل جنديًا في الجيش الألماني"."كابوس الصيانة"الأمر نفسه ينطبق على الصيانة، أضاف ليتوفكين، لافتا إلى أن "أبرامز" هي دبابة "مزاجية للغاية"، حيث يستهلك محركها التوربيني وقود الطائرات، كما أن قطعة درعها تعاني من مشاكل فنية خاصة.وقال ليتوفكين إنه عندما تتعطل الدبابات، يمكن أن تجد نفسها على الفور أهدافًا للقوات الروسية المسلحة بأسلحة مضادة للدبابات محمولة، ومدافع الهاون، والمدفعية، والطائرات دون طيار، مضيفا: "لذلك لا أعتقد أن أبرامز ستلعب أي دور رئيسي في الحرب الحديثة، مع احتمال أن يقوم الأمريكيون بالإضرار بسمعتهم مرة أخرى، تمامًا كما فعل البريطانيون بإرسال "تشالنجر2 ".
https://sputnikarabic.ae/20230926/ما-الأسلحة-الروسية-التي-يمكنها-اختراق-درع-دبابة-أبرامز--إم1إيه1؟-1081421427.html
https://sputnikarabic.ae/20230928/أبرامز-بمواجهة-تي-90أي-دبابة-تتمتع-بفرص-أكبر-في-ساحة-المعركة-1081480678.html
https://sputnikarabic.ae/20230926/بعد-فشل-ليوبارد-أمريكا-تزج-أبرامز-في-أوكرانيا-1081406946.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072735289_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11192af3fbd4c11fd805e2a7c8607153.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك
"توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا
09:00 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 09:10 GMT 29.09.2023) تابعنا عبر
أكد فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين الماضي، أن أول دفعة من دبابات "أبرامز" وصلت إلى أوكرانيا، معربا عن "امتنانه" لـ"حلفاء" كييف الأمريكيين للوفاء بوعدهم بعد ما يقرب من أربعة أشهر من بدء "الهجوم المضاد" في أوكرانيا.
قوبل تسليم الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية بموجة من آراء الخبراء حول التأثير الذي ستحدثه هذه الدبابات في ساحة المعركة، وأشار خبراء عسكريون من روسيا والدول الغربية إلى العديد من المشكلات المتعلقة بهذه الدبابات.
أشار قائد كتيبة "لوكلير" السابق، يان يويفين، لوسائل إعلام فرنسية أن هذه الدبابات يمكن أن تصبح بمثابة "توابيت مدرعة" بوزن يبلغ 70 طنا، في حال لم يتم صيانتها جيدا
في الوقت المناسب.
وأضاف أن أحد أعباء هذه الدبابة يتمثل بصيانتها والخدمات اللوجستية المطلوبة، محذرا من أن صيانة المحركات التوربينية تتطلب موظفين مدربين بشكل أفضل بكثير من صيانة محركات الديزل.
حذر الجنرال المتقاعد مارك هيرتلينغ، القائد العام السابق للقوات الأمريكية في أوروبا والمحلل العسكري، من أنه إذا تم استخدام محركات "أبرامز" بشكل غير صحيح، فإن الدبابات يمكن أن تنفجر ببساطة.
"سرعة التدريب واللغة عوائق كبيرة"
يمثل التدريب على استخدام دبابات "أبرامز" مشكلة أخرى، حيث ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية هذا الأسبوع أن النهج التدريبي المكثف، الذي تتبعه دول الناتو في تعليم الجنود الأوكرانيين تشغيل معدات التحالف قد أدى إلى سوء في الصيانة، وحدوث أعطال أكثر من المتوقع، وخلل في أنظمة الأسلحة الثقيلة الموجودة على متن الدبابات.
أفادت التقارير بأن نحو 200 شخص من العاملين في مجالات الدبابات تلقوا ما بين 10 إلى 12 أسبوعًا من التدريب لتشغيل وإصلاح "أبرامز"، وهو أقل بكثير من 22 أسبوعًا التي يستغرقها الجيش الأمريكي لتدريب أحد أفراد الطاقم، وما يصل إلى 34 أسبوعًا لتعليم عامل الصيانة إصلاح الدبابات.
كما يتطلب من المتقدمين للعمل في وظيفة عامل صيانة "أبرامز" الحصول على أعلى نسبة في الاختبار تصل لـ 99 في المئة من اختبار الكفاءة المهنية للخدمات المسلحة (ASVAB)، أو على أعلى نسبة في الصيانة الميكانيكية والتي تصل لـ88 في المئة و92 في المئة من الاختبار الفني العام. ومن غير الواضح ما إذا كان قد تمت معالجة هذه القضايا بالنسبة للجنود الأوكرانيين وكيف تمت معالجتها.
من جهته، وصف فيكتور ليتوفكين، العقيد المتقاعد بالجيش الروسي والمراقب العسكري المتخصص في الدبابات، في حديث لـ"سبوتنيك"، عندما سئل عن مدى واقعية التدريبات على دبابة "أبرامز" في مثل هذا الإطار الزمني القصير، هذا الأمر بأنه "ضرب من الخيال".
وشدد ليتوفكين على أنه "حتى أفضل القوات وأسرعها تدريبا لا يمكنها إتقان استخدام هذه الدبابة في ثلاثة أشهر، لأنها لم ترَ شيئًا مثلها من قبل"، مشيرًا إلى خبرة أطقم الدبابات الأوكرانية الممتدة لعقود من الزمن في التعامل مع المدرعات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي كانت فلسفة مدرسة تصميمها تختلف عن فلسفة الناتو".
وأشار إلى مشكلة اللغة والترجمة، فكل ما يتعلق بدبابة "أبرامز" باللغة الإنجليزية، مؤكدا أن حاجز اللغة مهم للغاية.
هل يمكن أن تدار دبابات "أبرامز" من قبل شركات غربية أو الناتو ؟
في إشارة إلى إمكانية مقتل الجنود الأوكرانيين الذين تم تدريبهم على هذا النوع من الدبابات ومن سيعوض مكانهم، قال ليتوفكين: "من المحتمل جدا أن يتم تشغيل هذه الدبابات من قبل مرتزقة غربيين. ليس بالضرورة من الولايات المتحدة، ولكن من أي دولة أخرى تستخدم فيها هذه الدبابات، من بولندا على سبيل المثال".
يذكر أنه في وقت سابق تم الإعلان عن تدمير دبابة "ليوبارد" ألمانية في زابوروجيه، يقودها طاقم يتحدث الألمانية بالكامل، حيث أكد ميكانيكي الدبابة أنه "ليس مرتزقًا بل جنديًا في الجيش الألماني".
الأمر نفسه ينطبق على الصيانة، أضاف ليتوفكين، لافتا إلى أن "أبرامز" هي دبابة "مزاجية للغاية"، حيث يستهلك محركها التوربيني وقود الطائرات، كما أن قطعة درعها تعاني من مشاكل فنية خاصة.
وتساءل: "من أين ستحصل أوكرانيا على وقود الطائرات؟ يجب تنظيف هذا الخزان بانتظام لأنه يحتوي على مرشحات متقلبة للغاية، حيث تتراكم الأوساخ فيها في أشهر الخريف والشتاء. ناهيك عن أن هذا الخزان الضخم، فوزنه يصل إلى أكثر من 70 طنًا، وهذا ثقل قد لا تتمكن جسور أوكرانيا من تحمله. علاوة على ذلك، يمكن أن تعلق في الوحل والطين الذي يشكل جزءًا كبيرًا من الأراضي الأوكرانية، خاصة في الخريف. دباباتنا أخف وزنًا بعشرين طنًا".
وقال ليتوفكين إنه عندما تتعطل الدبابات، يمكن أن تجد نفسها على الفور أهدافًا للقوات الروسية المسلحة بأسلحة مضادة للدبابات محمولة، ومدافع الهاون، والمدفعية، والطائرات دون طيار، مضيفا: "لذلك لا أعتقد أن أبرامز ستلعب أي دور رئيسي في الحرب الحديثة، مع احتمال أن يقوم الأمريكيون بالإضرار بسمعتهم مرة أخرى، تمامًا كما فعل البريطانيون بإرسال "تشالنجر2 ".