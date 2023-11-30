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https://sputnikarabic.ae/20231130/البنتاغون-يعلن-تعرض-القوات-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-لـ74-هجوما-منذ-17-أكتوبر-1083638531.html
البنتاغون يعلن تعرض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لـ 74 هجوما منذ 17 أكتوبر
البنتاغون يعلن تعرض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لـ 74 هجوما منذ 17 أكتوبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تعرُّض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لـ74 هجوماً، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T22:31+0000
2023-11-30T22:31+0000
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البنتاغون يجند طيارين أفغان للقتال في أوكرانيا
البنتاغون يجند طيارين أفغان للقتال في أوكرانيا
واشنطن - سبوتنيك. وأفادت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، الخميس، بأن إجمالي عدد الهجمات منذ 17 أكتوبر وحتى الآن بلغ 74.وأشارت إلى أن الهجوم الأخير وقع يوم الثلاثاء في سوريا ولم يسقط خلاله ضحايا أو دمار.وفي الأسبوع الماضي، ذكرت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ 66 هجوما منذ 17 أكتوبر، أدّت إلى إصابة 62 من عناصر القواتِ الأميركية في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20231130/بايدن-يتباهى-بقدرته-على-تفجير-العالم-فيديو-1083637336.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط, البنتاغون الأمريكي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون يعلن تعرض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لـ 74 هجوما منذ 17 أكتوبر

22:31 GMT 30.11.2023
البنتاغون يجند طيارين أفغان للقتال في أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تعرُّض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لـ74 هجوماً، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
واشنطن - سبوتنيك. وأفادت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، الخميس، بأن إجمالي عدد الهجمات منذ 17 أكتوبر وحتى الآن بلغ 74.
وأشارت إلى أن الهجوم الأخير وقع يوم الثلاثاء في سوريا ولم يسقط خلاله ضحايا أو دمار.
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بايدن يتباهى بقدرته على "تفجير العالم"... فيديو
19:58 GMT
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ 66 هجوما منذ 17 أكتوبر، أدّت إلى إصابة 62 من عناصر القواتِ الأميركية في البلدين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة وتبادل الأسرىأمس, 22:15 GMT
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