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https://sputnikarabic.ae/20231130/بايدن-يتباهى-بقدرته-على-تفجير-العالم-فيديو-1083637336.html
بايدن يتباهى بقدرته على "تفجير العالم"... فيديو
بايدن يتباهى بقدرته على "تفجير العالم"... فيديو
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القدرة على "تفجير العالم"، وذلك خلال جولة له في منشأة "سي إس ويند" في ولاية كولورادو الأمريكية. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T19:58+0000
2023-11-30T20:01+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن، ضاحكا، خلال محادثة مع عمال مصنع أمريكي لبناء مراوح توليد الطاقة بالرياح، مشيرا إلى جهاز في يد أحد العمال: "جندي مشاة البحرية الخاص بي يرتدي شيئا مشابها، ولديه رمز لتفجير العالم".وأوضح بايدن، في وقت لاحق، أنه كان يشير إلى الأسلحة النووية.واعتبرت صحيفة "نيويورك بوست"، دعابة رئيس أمريكا غير مناسبة، وعلّقت، قائلة: "إذا كان الرئيس بايدن يحاول إلقاء مزحة، فقد فشل".الرئيس الأمريكي بايدن، هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا، إذ يبلغ من العمر 81 عاما، وإذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، فسيكون عمره 82 عاما عند توليه منصبه، و86 عاما في نهاية ولايته الثانية. ويعتبر الرئيس الأمريكي أن عمره دليل على الخبرة ويصرّ على إنكار وجود مشاكل صحية كبيرة لديه.
https://sputnikarabic.ae/20231129/ترامب-يتهم-بايدن-بــضياع-الحلم-الأمريكي-1083585547.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يتباهى بقدرته على "تفجير العالم"... فيديو

19:58 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 20:01 GMT 30.11.2023)
© AP Photo / Jonathan Ernstالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القدرة على "تفجير العالم"، وذلك خلال جولة له في منشأة "سي إس ويند" في ولاية كولورادو الأمريكية.
وقال بايدن، ضاحكا، خلال محادثة مع عمال مصنع أمريكي لبناء مراوح توليد الطاقة بالرياح، مشيرا إلى جهاز في يد أحد العمال: "جندي مشاة البحرية الخاص بي يرتدي شيئا مشابها، ولديه رمز لتفجير العالم".
وأوضح بايدن، في وقت لاحق، أنه كان يشير إلى الأسلحة النووية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
ترامب يتهم بايدن بــ"ضياع الحلم الأمريكي"
أمس, 11:11 GMT
واعتبرت صحيفة "نيويورك بوست"، دعابة رئيس أمريكا غير مناسبة، وعلّقت، قائلة: "إذا كان الرئيس بايدن يحاول إلقاء مزحة، فقد فشل".
الرئيس الأمريكي بايدن، هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا، إذ يبلغ من العمر 81 عاما، وإذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، فسيكون عمره 82 عاما عند توليه منصبه، و86 عاما في نهاية ولايته الثانية. ويعتبر الرئيس الأمريكي أن عمره دليل على الخبرة ويصرّ على إنكار وجود مشاكل صحية كبيرة لديه.
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