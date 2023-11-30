https://sputnikarabic.ae/20231130/السعودية-تعلن-تمديد-الخفض-الطوعي-لإنتاج-النفط-حتى-نهاية-مارس-المقبل--1083634168.html
السعودية تعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية مارس المقبل
السعودية تعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية مارس المقبل
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، أن الممكلة العربية السعودية، ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T17:28+0000
2023-11-30T17:28+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلًا عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن "المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023 حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024".وأضاف المصدر أن "القرار يأتي دعمًا لاستقرار السوق، حيث ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجيًا، وفقًا لظروف السوق"، مشيرًا إلى أن "هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل(نيسان) من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر(كانون الأول) من عام 2024".وخلص المصدر السعودي إلى أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، بتوصل الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض إضافي في إنتاج النفط يزيد عن مليون برميل يوميا.وقالت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، بدأ اجتماع مؤتمر "أوبك+"، ومن المقرر أن تبدأ لجنة المراقبة أعمالها، في الساعة 16:30 بتوقيت موسكو، يليها اجتماع وزاري للتحالف".تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بمبادرة من أكبر الدول المنتجة للنفط - فنزويلا والعراق وإيران والكويت والمملكة العربية السعودية، في عام 1960. والآن تضم المنظمة 13 دولة، وتشمل صيغة "أوبك+" الموسعة عددا من الدول الأخرى المنتجة للنفط، بما فيها روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231130/تقارير-أوبك-تتفق-مبدئيا-على-خفض-إنتاج-النفط-بأكثر-من-مليون-برميل-يوميا-1083622451.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية
السعودية تعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية مارس المقبل
17:28 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 17:32 GMT 30.11.2023)
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، أن الممكلة العربية السعودية، ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/ تموز 2023 حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلًا عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن "المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023 حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024".
وأضاف المصدر أن "القرار يأتي دعمًا لاستقرار السوق، حيث ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجيًا، وفقًا لظروف السوق"، مشيرًا إلى أن "هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل(نيسان) من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر(كانون الأول) من عام 2024".
وخلص المصدر السعودي إلى أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، بتوصل الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض إضافي في إنتاج النفط يزيد عن مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، بدأ اجتماع مؤتمر "أوبك+"، ومن المقرر أن تبدأ لجنة المراقبة أعمالها، في الساعة 16:30 بتوقيت موسكو، يليها اجتماع وزاري للتحالف".
تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بمبادرة من أكبر الدول المنتجة للنفط - فنزويلا والعراق وإيران والكويت والمملكة العربية السعودية، في عام 1960. والآن تضم المنظمة 13 دولة، وتشمل صيغة "أوبك+" الموسعة عددا من الدول الأخرى المنتجة للنفط، بما فيها روسيا.