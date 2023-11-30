عربي
https://sputnikarabic.ae/20231130/السعودية-تعلن-تمديد-الخفض-الطوعي-لإنتاج-النفط-حتى-نهاية-مارس-المقبل--1083634168.html
السعودية تعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية مارس المقبل
السعودية تعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية مارس المقبل
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، أن الممكلة العربية السعودية، ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T17:28+0000
2023-11-30T17:32+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104019/68/1040196852_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_ad2b497682c1d309fa3bc3b84e335f90.jpg
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلًا عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن "المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023 حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024".وأضاف المصدر أن "القرار يأتي دعمًا لاستقرار السوق، حيث ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجيًا، وفقًا لظروف السوق"، مشيرًا إلى أن "هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل(نيسان) من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر(كانون الأول) من عام 2024".وخلص المصدر السعودي إلى أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، بتوصل الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض إضافي في إنتاج النفط يزيد عن مليون برميل يوميا.وقالت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، بدأ اجتماع مؤتمر "أوبك+"، ومن المقرر أن تبدأ لجنة المراقبة أعمالها، في الساعة 16:30 بتوقيت موسكو، يليها اجتماع وزاري للتحالف".تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بمبادرة من أكبر الدول المنتجة للنفط - فنزويلا والعراق وإيران والكويت والمملكة العربية السعودية، في عام 1960. والآن تضم المنظمة 13 دولة، وتشمل صيغة "أوبك+" الموسعة عددا من الدول الأخرى المنتجة للنفط، بما فيها روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231130/تقارير-أوبك-تتفق-مبدئيا-على-خفض-إنتاج-النفط-بأكثر-من-مليون-برميل-يوميا-1083622451.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104019/68/1040196852_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_c6397dcc8171fa58b407a3c98d2effe4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية

السعودية تعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية مارس المقبل

17:28 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 17:32 GMT 30.11.2023)
© Ahmed Jadallahمصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Ahmed Jadallah
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، أن الممكلة العربية السعودية، ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/ تموز 2023 حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلًا عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن "المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023 حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024".
وأضاف المصدر أن "القرار يأتي دعمًا لاستقرار السوق، حيث ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجيًا، وفقًا لظروف السوق"، مشيرًا إلى أن "هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل(نيسان) من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر(كانون الأول) من عام 2024".
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
تقارير: "أوبك+" تتفق مبدئيا على خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا
12:32 GMT
وخلص المصدر السعودي إلى أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، بتوصل الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض إضافي في إنتاج النفط يزيد عن مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، بدأ اجتماع مؤتمر "أوبك+"، ومن المقرر أن تبدأ لجنة المراقبة أعمالها، في الساعة 16:30 بتوقيت موسكو، يليها اجتماع وزاري للتحالف".
تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بمبادرة من أكبر الدول المنتجة للنفط - فنزويلا والعراق وإيران والكويت والمملكة العربية السعودية، في عام 1960. والآن تضم المنظمة 13 دولة، وتشمل صيغة "أوبك+" الموسعة عددا من الدول الأخرى المنتجة للنفط، بما فيها روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:00 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة وتبادل الأسرىأمس, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала