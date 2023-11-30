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https://sputnikarabic.ae/20231130/تقارير-أوبك-تتفق-مبدئيا-على-خفض-إنتاج-النفط-بأكثر-من-مليون-برميل-يوميا-1083622451.html
تقارير: "أوبك+" تتفق مبدئيا على خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا
تقارير: "أوبك+" تتفق مبدئيا على خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا
توصلت "أوبك+" إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض إضافي في إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا، حسبما ذكرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر في المنظمة. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T12:32+0000
2023-11-30T12:32+0000
أوبك
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بدأ اجتماع مؤتمر أوبك في حوالي الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، وبحسب مصادر "سبوتنيك"، فمن المقرر أن يبدأ اجتماع لجنة مراقبة أوبك+ عند الساعة 13:30، يليه اجتماع وزاري للتحالف.وعقدت مجموعة أوبك النفطية وشركاؤها، فيما يعرف مجتمعة باسم "أوبك+"، اجتماعات عبر الإنترنت، اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن مستويات إنتاج النفط لعام 2024 بعد تأجيل جولة من المحادثات في 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني.علاوة على ذلك، تحتفظ موسكو والرياض بـ 1.3 مليون برميل يوميًا من إنتاجهما المنتظم حتى نهاية هذا العام.وفي يونيو/حزيران، وافقت "أوبك+"على خفض أهداف الإنتاج الإجمالية ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2024، بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا إلى إنتاج تراكمي قدره 40.46 مليون برميل يوميًا.
https://sputnikarabic.ae/20231113/أوبك-ترفع-توقعاتها-لإنتاج-النفط-الروسي-في-2023-بمقدار-80-ألف-برميل-يوميا-1083113033.html
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أوبك, اقتصاد, العالم
أوبك, اقتصاد, العالم

تقارير: "أوبك+" تتفق مبدئيا على خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا

12:32 GMT 30.11.2023
© AP Photo / Lisa Leutnerأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Lisa Leutner
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توصلت "أوبك+" إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض إضافي في إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا، حسبما ذكرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر في المنظمة.
بدأ اجتماع مؤتمر أوبك في حوالي الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، وبحسب مصادر "سبوتنيك"، فمن المقرر أن يبدأ اجتماع لجنة مراقبة أوبك+ عند الساعة 13:30، يليه اجتماع وزاري للتحالف.
وعقدت مجموعة أوبك النفطية وشركاؤها، فيما يعرف مجتمعة باسم "أوبك+"، اجتماعات عبر الإنترنت، اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن مستويات إنتاج النفط لعام 2024 بعد تأجيل جولة من المحادثات في 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب ما ورد، نشأ التأخير بسبب خلاف داخل مجموعة "أوبك +" المكونة من 23 دولة، خاصة بين المنتجين الأفارقة، حول ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك تخفيضات جديدة في الإنتاج.

النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
‏"أوبك"‏‎ ‎ترفع توقعاتها لإنتاج النفط الروسي في 2023 ‏بمقدار 80 ألف برميل يوميا
13 نوفمبر, 13:20 GMT
علاوة على ذلك، تحتفظ موسكو والرياض بـ 1.3 مليون برميل يوميًا من إنتاجهما المنتظم حتى نهاية هذا العام.
وفي يونيو/حزيران، وافقت "أوبك+"على خفض أهداف الإنتاج الإجمالية ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2024، بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا إلى إنتاج تراكمي قدره 40.46 مليون برميل يوميًا.
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