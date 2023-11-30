https://sputnikarabic.ae/20231130/تقارير-أوبك-تتفق-مبدئيا-على-خفض-إنتاج-النفط-بأكثر-من-مليون-برميل-يوميا-1083622451.html

تقارير: "أوبك+" تتفق مبدئيا على خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا

تقارير: "أوبك+" تتفق مبدئيا على خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا

توصلت "أوبك+" إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض إضافي في إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا، حسبما ذكرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر في المنظمة. 30.11.2023, سبوتنيك عربي

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أوبك

اقتصاد

العالم

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بدأ اجتماع مؤتمر أوبك في حوالي الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، وبحسب مصادر "سبوتنيك"، فمن المقرر أن يبدأ اجتماع لجنة مراقبة أوبك+ عند الساعة 13:30، يليه اجتماع وزاري للتحالف.وعقدت مجموعة أوبك النفطية وشركاؤها، فيما يعرف مجتمعة باسم "أوبك+"، اجتماعات عبر الإنترنت، اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن مستويات إنتاج النفط لعام 2024 بعد تأجيل جولة من المحادثات في 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني.علاوة على ذلك، تحتفظ موسكو والرياض بـ 1.3 مليون برميل يوميًا من إنتاجهما المنتظم حتى نهاية هذا العام.وفي يونيو/حزيران، وافقت "أوبك+"على خفض أهداف الإنتاج الإجمالية ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2024، بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا إلى إنتاج تراكمي قدره 40.46 مليون برميل يوميًا.

https://sputnikarabic.ae/20231113/أوبك-ترفع-توقعاتها-لإنتاج-النفط-الروسي-في-2023-بمقدار-80-ألف-برميل-يوميا-1083113033.html

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