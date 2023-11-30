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انعقاد فعاليات مؤتمر "كوب 28" للمناخ في دبي
انعقاد فعاليات مؤتمر "كوب 28" للمناخ في دبي
انطلقت فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في دبي، اليوم الخميس، والذي يفترض أن يدفع الدول إلى تسريع وتيرة... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T15:41+0000
2023-11-30T15:41+0000
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وتسلم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر "كوب 28"، سلطان بن أحمد الجابر، من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رئاسة مؤتمر المناخ.وقال شكري في كلمة خلال تسليم رئاسة المؤتمر إلى الجابر: "فخورون بتسليم رئاسة مؤتمر الأطراف إلى الإمارات، ونثق في قدرتها على تحقيق أهداف المؤتمر".بدوره، قال سلطان الجابر، بعد اعتماد قرار تشغيل الصندوق الذي أُقرّ إنشاؤه في "كوب27": "أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا".في السياق نفسه، كتب، محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على منصة "إكس": "نرحب في دولة الإمارات بأكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسؤولو شركات ومنظمات دولية وأكاديميون وإعلاميون "ويعد المؤتمر، الذي يستمر حتى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حدثاً تاريخياً بحد ذاته، حيث يجمع تقريباً جميع دول العالم بهدف مراجعة ما حققته هذه الدول من تقدم في إطار التزاماتها بما اتُفق عليه في مؤتمر باريس لتغير المناخ في عام 2015، للحد من تأثيرات التغير المناخي.ويشارك في الحدث الدولي نحو 70 ألف ضيف من 198 دولة، بينهم رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسؤولو شركات ومنظمات دولية وأكاديميون وإعلاميون.
https://sputnikarabic.ae/20231129/البيت-الأبيض-يعلن-حضور-نائبة-بايدن-مؤتمر-المناخ-كوب-28-في-دبي-1083609276.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة

انعقاد فعاليات مؤتمر "كوب 28" للمناخ في دبي

15:41 GMT 30.11.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEوزير الخارجية المصري سامح شكري (يسار) يسلم المطرقة لرئيس "COP28" سلطان أحمد الجابر خلال حفل افتتاح قمة الأمم المتحدة COP28 للمناخ في دبي
وزير الخارجية المصري سامح شكري (يسار) يسلم المطرقة لرئيس COP28 سلطان أحمد الجابر خلال حفل افتتاح قمة الأمم المتحدة COP28 للمناخ في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
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انطلقت فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في دبي، اليوم الخميس، والذي يفترض أن يدفع الدول إلى تسريع وتيرة الانتقال للطاقات النظيفة.
وتسلم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر "كوب 28"، سلطان بن أحمد الجابر، من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رئاسة مؤتمر المناخ.
وقال شكري في كلمة خلال تسليم رئاسة المؤتمر إلى الجابر: "فخورون بتسليم رئاسة مؤتمر الأطراف إلى الإمارات، ونثق في قدرتها على تحقيق أهداف المؤتمر".
بدوره، قال سلطان الجابر، بعد اعتماد قرار تشغيل الصندوق الذي أُقرّ إنشاؤه في "كوب27": "أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا".
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
البيت الأبيض يعلن حضور نائبة بايدن مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي
أمس, 21:27 GMT
في السياق نفسه، كتب، محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على منصة "إكس": "نرحب في دولة الإمارات بأكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسؤولو شركات ومنظمات دولية وأكاديميون وإعلاميون "
ويعد المؤتمر، الذي يستمر حتى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حدثاً تاريخياً بحد ذاته، حيث يجمع تقريباً جميع دول العالم بهدف مراجعة ما حققته هذه الدول من تقدم في إطار التزاماتها بما اتُفق عليه في مؤتمر باريس لتغير المناخ في عام 2015، للحد من تأثيرات التغير المناخي.
ويشارك في الحدث الدولي نحو 70 ألف ضيف من 198 دولة، بينهم رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسؤولو شركات ومنظمات دولية وأكاديميون وإعلاميون.
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