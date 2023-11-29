https://sputnikarabic.ae/20231129/البيت-الأبيض-يعلن-حضور-نائبة-بايدن-مؤتمر-المناخ-كوب-28-في-دبي-1083609276.html
البيت الأبيض يعلن حضور نائبة بايدن مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي
البيت الأبيض يعلن حضور نائبة بايدن مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن نائبة الرئيس، كامالا هاريس، ستنضم إلى الوفد الأمريكي المسافر إلى دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T21:27+0000
2023-11-29T21:27+0000
2023-11-29T21:27+0000
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جو بايدن
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وقالت وكالة "فرانس برس" إنه فيما يبدو أن رحلة هاريس المقرر لها نهاية هذا الأسبوع تم ترتيبها على عجل، حيث قال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق إنها لا تعتزم الحضور.ولم يوضح مسؤولو البيت الأبيض سبب تغيير الخطط، لكن الإعلان عن حضور المؤتمر يأتي بعد انتقادات لقرار جو بايدن بعدم الحضور القمة.وأفاد البيت الأبيض بأن بايدن تحدث، اليوم الأربعاء، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28"، وقال بايدن إن هاريس ستعرض الجهود الأمريكية بشأن قضية المناخ في الداخل والخارج، كما ستساعد في تعزيز الطموح العالمي المتزايد في هذا الحدث المهم.ويتوجه إلى دبي أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والمبعوث الخاص جون كيري، ومستشار المناخ علي الزيدي، ومستشار الطاقة النظيفة جون بوديستا، حيث تمثل القمة فرصة لزعماء العالم لتقييم التقدم الذي أحرزوه في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.وستكون مشاركة هاريس في المؤتمر الذي يستمر أسبوعين قصيرة، ومن المقرر أن تغادر واشنطن يوم الجمعة وتعود يوم الأحد.يشار إلى أن رحلة هاريس لها اعتبارات أخرى غير تغير المناخ، حيث إنها تعتبر أول زيارة لمسؤول أمريكي على هذا المستوى تزور دولة عربية منذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس قبل شهرين تقريبا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المناخ في العالم, جو بايدن
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المناخ في العالم, جو بايدن
البيت الأبيض يعلن حضور نائبة بايدن مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن نائبة الرئيس، كامالا هاريس، ستنضم إلى الوفد الأمريكي المسافر إلى دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ.
وقالت وكالة "فرانس برس" إنه فيما يبدو أن رحلة هاريس المقرر لها نهاية هذا الأسبوع تم ترتيبها على عجل، حيث قال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق إنها لا تعتزم الحضور.
ولم يوضح مسؤولو البيت الأبيض سبب تغيير الخطط، لكن الإعلان عن حضور المؤتمر يأتي بعد انتقادات لقرار جو بايدن بعدم الحضور القمة.
وأفاد البيت الأبيض بأن بايدن تحدث، اليوم الأربعاء، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28"
، وقال بايدن إن هاريس ستعرض الجهود الأمريكية بشأن قضية المناخ في الداخل والخارج، كما ستساعد في تعزيز الطموح العالمي المتزايد في هذا الحدث المهم.
ويتوجه إلى دبي أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والمبعوث الخاص جون كيري، ومستشار المناخ علي الزيدي، ومستشار الطاقة النظيفة جون بوديستا، حيث تمثل القمة فرصة لزعماء العالم
لتقييم التقدم الذي أحرزوه في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وستكون مشاركة هاريس في المؤتمر الذي يستمر أسبوعين قصيرة، ومن المقرر أن تغادر واشنطن يوم الجمعة وتعود يوم الأحد.
يشار إلى أن رحلة هاريس لها اعتبارات أخرى غير تغير المناخ، حيث إنها تعتبر أول زيارة لمسؤول أمريكي على هذا المستوى تزور دولة عربية منذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس قبل شهرين تقريبا.