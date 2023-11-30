https://sputnikarabic.ae/20231130/روسيا-تمدد-الخفض-الطوعي-لإنتاج-النفط-حتى-نهاية-مارس-المقبل--1083635589.html

روسيا تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية مارس المقبل

روسيا تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية مارس المقبل

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن روسيا ستعمل على تعميق عملية الخفض الطوعي لإمدادات النفط، إلى 500 ألف برميل يوميا، وتمددها حتى... 30.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-30T18:04+0000

2023-11-30T18:04+0000

2023-11-30T18:04+0000

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وجاء في بيان نُشر عبر القناة الرسمية للحكومة الروسية على "تلغرام": "ستعمل روسيا على تعميق الخفض الطوعي الإضافي لإمدادات النفط بمقدار300 ألف برميل يوميا، بواقع 200 ألف برميل يوميا إضافية ليصل (حجم التخفيض) إلى 500 ألف برميل يوميا، وستمدد هذا الخفض الطوعي للإمدادات النفطية، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، بالتنسيق مع بعض دول "أوبك+".وتابع نوفاك، قائلا: "مستقبلا، وللحفاظ على استقرار السوق، سيتم إرجاع الكميات الإضافية من التخفيض إلى السوق، بوتيرة تعتمد على ظروف السوق".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن "الممكلة العربية السعودية، ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/ تموز 2023 حتى نهاية الربع الأول من عام 2024".وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلًا عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن "المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023 حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024".وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، بتوصل الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض إضافي في إنتاج النفط يزيد عن مليون برميل يوميا.وقالت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، بدأ اجتماع مؤتمر "أوبك+"، ومن المقرر أن تبدأ لجنة المراقبة أعمالها، في الساعة 16:30 بتوقيت موسكو، يليها اجتماع وزاري للتحالف".تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بمبادرة من أكبر الدول المنتجة للنفط - فنزويلا والعراق وإيران والكويت والمملكة العربية السعودية، في عام 1960. والآن تضم المنظمة 13 دولة، وتشمل صيغة "أوبك+" الموسعة عددا من الدول الأخرى المنتجة للنفط، بما فيها روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20231130/السعودية-تعلن-تمديد-الخفض-الطوعي-لإنتاج-النفط-حتى-نهاية-مارس-المقبل--1083634168.html

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