https://sputnikarabic.ae/20231130/قطر-العالم-شهد-على-العدوان-الإسرائيلي-الوحشي-والقصف-العشوائي-على-قطاع-غزة-1083638407.html
قطر: العالم شهد على العدوان الإسرائيلي الوحشي والقصف العشوائي على قطاع غزة
قطر: العالم شهد على العدوان الإسرائيلي الوحشي والقصف العشوائي على قطاع غزة
أكدت قطر استمرار جهودها في دعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتضطلع بدورها في منع وانتشار استخدام الأسلحة الكيميائية، واستنادا إلى مبدأ التعاون والمسؤولية... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T22:00+0000
2023-11-30T22:00+0000
2023-11-30T22:00+0000
العالم العربي
قطر
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
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وأشارت دولة قطر، أن العالم شهد على العدوان الإسرائيلي الوحشي والقصف العشوائي على قطاع غزة، مشيرة إلى استخدام إسرائيل على ما يبدو لمواد محرمة في حربها على غزة، مما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.جاء ذلك في بيان قطر أمام المؤتمر الـ 28 للدول الأطراف بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.وحثت قطر، الدول التي لم تنضم بعد لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على الانضمام إليها وخاصة إسرائيل لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.وطالبت قطر بالتحقيق في مدى استخدام الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بوصفها جزءا لا يتجزأ من القانون الدولي، إلى جانب المطالبة بدعم طلب فلسطين المقدم للأمانة الفنية من أجل المراقبة والتحقيق في الاستخدام المحتمل والتهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20231129/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-تمديد-الهدنة-في-غزة-واستمرار-تبادل-الأسرى-فيديو-وصور-1083571673.html
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العالم العربي, قطر, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
العالم العربي, قطر, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
قطر: العالم شهد على العدوان الإسرائيلي الوحشي والقصف العشوائي على قطاع غزة
أكدت قطر استمرار جهودها في دعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتضطلع بدورها في منع وانتشار استخدام الأسلحة الكيميائية، واستنادا إلى مبدأ التعاون والمسؤولية التشاركية بين الدول الأعضاء والمنظمة لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة.
وأشارت دولة قطر، أن العالم شهد على العدوان الإسرائيلي الوحشي والقصف العشوائي على قطاع غزة، مشيرة إلى استخدام إسرائيل على ما يبدو لمواد محرمة في حربها على غزة، مما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
.
جاء ذلك في بيان قطر أمام المؤتمر الـ 28 للدول الأطراف بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.
وحثت قطر، الدول التي لم تنضم بعد لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على الانضمام إليها وخاصة إسرائيل لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وطالبت قطر بالتحقيق في مدى استخدام الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بوصفها جزءا لا يتجزأ من القانون الدولي، إلى جانب المطالبة بدعم طلب فلسطين المقدم للأمانة الفنية من أجل المراقبة والتحقيق في الاستخدام المحتمل والتهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش الإسرائيلي.